“No nos vamos a rendir”, Mario Delgado pide al TEPJF respetar votos en Jalisco y Guadalajara

El presidente nacional de Morena y próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pidió al Tribunal Electoral que se respeten los votos de la elección a la gubernatura de Jalisco y a la presidencia municipal de Guadalajara.

“No nos vamos a rendir en Jalisco porque es una cuestión de principios defender la voluntad del pueblo, y eso no es negociable, no es intercambiable. Tenemos que ir al fondo de la limpieza de este proceso electoral. No pedimos nada fuera de la ley”.

Mario Delgado pide al TEPJF respetar votos en Jalisco y Guadalajara Foto: Especial

En la conferencia de prensa que encabezó con Claudia Delgadillo y líderes de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, el dirigente morenista afirmó que, una vez analizado el proceso electoral federal, el Tribunal Electoral deberá analizar las elecciones a distintas gubernaturas.

“Tendrá que sancionar tal vez a finales de octubre, principios de noviembre. Estamos seguros que se va a echar abajo la elección de Jalisco y de Guadalajara, y se tendrá que convocar a una elección extraordinaria, y estamos listos para ganar nuevamente”, remarcó.

Reiteró la confianza del partido en las autoridades electorales y recordó que el proceso electoral no ha terminado. El partido, dijo, está ejerciendo su derecho a impugnar el proceso, pues cuenta con muchas pruebas de irregularidades y complicidad con las instituciones electorales locales.

Mario Delgado pide al TEPJF respetar votos en Jalisco y Guadalajara Foto: Especial

“Nosotros siempre hemos respetado las decisiones de las autoridades electorales y estamos ejerciendo nuestro derecho. Estamos seguros de que vamos a triunfar y de que hemos aportado suficientes pruebas para que se anule el proceso electoral en Jalisco y se repitan las elecciones, de manera libre, de manera democrática, y que el pueblo de Jalisco decida”, añadió.

En ese sentido, el líder morenista felicitó tanto a Claudia Delgadillo como a Chema Martínez por seguir trabajando en favor del pueblo jalisciense. Asimismo, denunció la violencia política de género que ha ejercido Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano en contra de Claudia Delgadillo.

“Quiero felicitarte Claudia, por tu endereza, por tu valentía de enfrentar a estos personajes que no los podemos llamar más que cobardes. Y Claudia nunca ha estado sola y no va a estar sola”, manifestó.

Mario Delgado pide al TEPJF respetar votos en Jalisco y Guadalajara Foto: Especial

Mario Delgado, aprovechó para felicitar a las y los diputados federales de Jalisco por haber aprobado la reforma al Poder Judicial, e hizo un llamado a estar atentos a la discusión en el Congreso estatal de la reforma hoy por la noche.

“Porque ahí vamos a ver por qué nuestro movimiento triunfó en Jalisco. Vamos a ver a Movimiento Ciudadano asociado con el PRI y con el PAN, defendiendo que no haya cambios al Poder Judicial.

Ahí va a quedar demostrado por qué la convocatoria de Claudia Sheinbaum y de Claudia Delgadillo nos llevó a que ganáramos 15 de 20 diputaciones federales; 14 de 20 diputaciones locales para tener un total de 19. Ganamos la Senadurías y 44 municipios. Eso vamos a gobernar aquí en Jalisco”, expresó.