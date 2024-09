“PRI y PAN de Oaxaca comenzaron a entender el mandato popular del 2 de junio”: Salomón Jara

Oaxaca sorprendió al país al ser el primer estado en aprobar la reforma judicial tras su paso por el Congreso de la Unión, pues ocurrió solo unas horas después de obtener la mayoría calificada en el Senado. La votación en el Congreso local, realizada durante la madrugada en menos de seis minutos, contó con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, incluidas las de oposición.

En una entrevista exclusiva con Publimetro México, el gobernador Salomón Jara señaló que esto fue posible porque la oposición en Oaxaca priorizó la seguridad del estado y del país sobre sus intereses partidistas, desobedeciendo las directrices de sus líderes nacionales.

Oaxaca se convirtió en el primer estado en aprobar la reforma judicial y todas las fuerzas políticas votaron a favor. Quería preguntarle, cómo califica esta aprobación. ¿Hubo algún consenso previo para que pudieran ser el primer estado de la República en avalar esta reforma constitucional?

— Muchas gracias, Ignacio. En primer lugar, reiteré mi felicitación y reconocimiento al Congreso de Oaxaca, a todos los diputados y diputadas locales de todos los grupos parlamentarios, en virtud de que se aprobó, como bien lo comentas, por unanimidad. Esto, porque hay un asunto que nos queja a todos los grupos parlamentarios: el de la delincuencia organizada, donde los jueces liberan a diestra y siniestra a cabezas (delincuenciales), presos y detenidos que están involucrados con la delincuencia organizada y que han afectado la paz social en nuestros municipios y en nuestros estados.

En este caso, la congruencia y responsabilidad de todas las fuerzas políticas en Oaxaca incluyeron al PRI y al PAN, quienes —sin importar el mal ejemplo y las presiones y amenazas de sus dirigentes nacionales— dieron una muestra de que han comenzado a entender por el mandato popular del 2 de junio.

¿Esta sería la verdadera razón por la cual los partidos de oposición votaron a favor en Oaxaca? ¿La situación particular que podrían estar viviendo en el estado?

— Así es, Ignacio. Así es. Pero no solamente en Oaxaca, ¿eh? Lo padecen otros estados de la República. Yo recuerdo haber platicado con Mauricio Vila, exgobernador de Yucatán y hoy senador de la República por el Grupo Parlamentario del PAN, que tenía la queja de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las formas en que los jueces liberaban a muchos delincuentes ahí en su tierra. Yo recuerdo que buscamos una plática con la señora Piña, la ministra Norma Piña, y yo trataba de buscarla, pero nunca nos otorgó ninguna audiencia como presidenta del Consejo de la Judicatura para que nos pudiera ayudar con los jueces por la liberación de muchos presos con pruebas de que han formado parte de estos grupos delictivos.

Entonces, ¿Norma Piña nunca respondió a esa solicitud de audiencia —ni a favor ni en contra— para que se pudieran reunir y hablar del tema?

— No, no, nunca, nunca nos dio un encuentro, una plática o una reunión con ella.

En esta reforma (judicial) se ha hablado sobre el proceso de elección de jueces y de los altos sueldos que tienen los juzgadores, pero a nivel de pueblo, ¿cómo espera que impacte la aprobación de la reforma judicial en la impartición de justicia en el país?

— Mira, Ignacio, la justicia no es ni pronta ni expedita. La justicia en nuestro país, en Oaxaca y en todas partes, no es impartiendo justicia con los que menos tienen, sino que hay justicia solo para quienes tienen condiciones económicas y posibilidades. Lo comento porque nosotros ya no les tenemos confianza, no hay confianza en el Poder Judicial, en los propios ministros que se encuentran hoy en funciones por cómo utilizan y partidizan principalmente este espacio, este poder, para sus fines e intereses económicos, principalmente. No la hay. Digo, nunca en la historia del país habíamos tenido unos ministros marchando, tomando decisiones, participando o convocando a reuniones con dirigentes nacionales (de partidos políticos), como el caso de la ministra Norma Piña con el señor Alejandro Moreno (presidente del PRI), donde hay una reunión y un encuentro. Esas cosas no se deben dar. No existe impartición de justicia imparcial y hoy está muy cargado fundamentalmente con los partidos políticos de oposición y con el poder económico.

¿Con el proceso de elección democrática de jueces, magistrados y ministros se podría evitar esta partidización de los jueces, es decir, que sean afines a un partido político?

— Se trata de que, tanto jueces como magistrados y ministros, sean imparciales y que no tengan una actitud fundamentalmente partidista a la hora de la decisión o que vean un asunto económico como una forma de atender y resolver cualquier situación que se encuentre en los juzgados. ¡Eso no! Tiene que haber un órgano confiable, seguro, en donde se imparta justicia, sea quien sea, pero que se haga justicia con quien cometa un delito o un agravio, sin ningún otro valor económico o político.

¿Considera que Oaxaca envió un mensaje especial, tanto al presidente como al pueblo en general, al haber sido el primer estado en avalar la reforma judicial? Esto ocurrió apenas unas horas después de que se aprobó en el Senado.

— Oaxaca mandó un mensaje muy significativo. Primero, de haber sido el primer estado, como bien lo comentas, que da su aprobación a esta reforma al Poder Judicial que envía el Senado de la República. También da un mensaje de unidad, de unidad con todas las fuerzas políticas. Es importante que en el país sumemos esfuerzos todos, todos los partidos políticos, sin importar los colores y que todos sumemos para que haya un Poder Judicial que en verdad le sirva al pueblo. Es un mensaje que para mí es significativo y muy importante lo que demostró el congreso local de Oaxaca, Ignacio. Y yo los felicito y sobre todo les doy mi reconocimiento a esta congruencia y a esta actitud que han tenido.

Pero con los actuales dirigentes nacionales de los partidos de oposición luce difícil que haya una unidad entre partidos.

— Yo creo que van a seguir muy mal y van a seguir perdiendo el piso. Porque ellos no saben que estamos viviendo estos momentos históricos en nuestro país y creo que deben entender. Si no, van a terminar en el olvido y sin tener una base social. Hoy el país no es para estar confrontando o para estar en contra de todo solo por estar en contra, porque no hay ninguna razón. El hecho de estar en contra de estas reformas —o de otras reformas— es solo estar en contra por estar en contra, nada más, no porque haya una valoración de la realidad que vive nuestro país.

¿Qué opina de que los partidos de oposición hayan señalado que no acudirán este viernes a la sesión para avalar que la reforma fue aprobada por más de la mitad de los congresos locales? Creo que ya van más de 17...

— Ya llevan como 19 estados, Ignacio.

Sí, y yo creo que van a seguir, ¿qué opina de que los partidos de oposición dijeron que no van a acudir a estas sesiones?

— El día de hoy se ha convocado a una sesión del Senado. Después de sesionar y determinar finalmente la calificación de todos los congresos locales, lo enviarán al Ejecutivo para su promulgación.

Entonces, lo que estarían esperando es que el mismo domingo sea promulgada la reforma para que el 16 de septiembre sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Son fechas muy emblemáticas.

— Claro, el día 15 y 16 de septiembre son fechas muy emblemáticas para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Es un momento histórico cuando se da la lucha por la independencia, con el padre Hidalgo que da esta declaratoria. Es emblemático que también en estas fechas se puedan promulgar las reformas al Poder Judicial. Es muy importante para el país. ¡Para todos! No para un color o para otro color. ¡Es para todos!

Algunas voces critican que se apresuró demasiado todo el proceso para que justamente coincidiera con la fecha.

— Mira, se discutieron estas reformas, hubo parlamento abierto, se escucharon todas las voces, participaron en todos los actos. Aquí en nuestro estado de Oaxaca, hubo foros regionales, participó el Tribunal Superior de Justicia del Estado y las universidades. Participaron legisladores. Aquí hubo mucha participación y sé que en el país también hubo foros. De tal manera que es importante que ya habiendo dado a conocer, desde hace muchos meses y antes de la campaña de estas reformas, pues hoy pueda aprobarse. Los tiempos son importantes, pero creo que se cumplieron.

¿Considera que las otras reformas constitucionales planteadas por el presidente van a seguir el mismo proceso? ¿Se van a aprobar en Diputados y en el Senado sin mayor problema? ¿También el Congreso de Oaxaca tendría el mismo trato que tuvo con la reforma judicial?

— Vamos a estar muy atentos. Los congresistas de Oaxaca están muy atentos, son conocedores de todas las reformas que se pueden presentar, y esperemos, todavía no entra ni al Congreso de la Unión, ni a la Cámara de Diputados ninguna otra iniciativa. Sé que están ya pidiendo la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de México, que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, principalmente para que sean sujetos de Derecho. Como tú sabes, en Oaxaca somos un estado que tiene la mayor diversidad cultural, pero fundamentalmente 16 etnias, 16 culturas, 16 pueblos originarios, con nuestros hermanos afrodescendientes, afromexicanos. Es un estado que tiene una gran cultura, tradición, sistema social comunitario, de organización. Entonces, sí nos interesa mucho en Oaxaca esta iniciativa y la aprobación misma.

Estaremos pendientes, gobernador. No sé si quiera agregar algo.

— Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Agradecerte la oportunidad que me das por esta entrevista. Muy amable.

Muchas gracias y que tenga un excelente día.

— Muchas gracias.