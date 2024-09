Beca Benito Juárez con Tarjetas Bienestar en pausa durante septiembre: ¿Cuándo recibirán el pago?

Desde principios de mes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBB) anunció que en septiembre no se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar. Esto afecta a muchos beneficiarios que aún no cuentan con su plástico y, por lo tanto, no pueden cobrar su pago; te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el próximo depósito y entrega de tarjetas.

¿Por qué en septiembre no entregan Tarjetas Bienestar para la Beca Benito Juárez?

La CNBBB informó que durante septiembre el Banco del Bienestar dará prioridad a los beneficiarios del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esto significa que los estudiantes beneficiarios de las becas de educación básica, media superior y superior no recibirán sus tarjetas hasta nuevo aviso. Si eres uno de ellos y aún no tienes tu tarjeta, no te preocupes, tu dinero y tu plástico están resguardados.

¿Se perderá el pago si no tienes la Tarjeta Bienestar?

La CNBBB ha asegurado que estos no se perderán. Mantente atento a sus redes sociales y a fuentes confiables como Publimetro México para conocer la fecha exacta en que se reanudarán las entregas de las tarjetas Bienestar.

Recuerda que aunque la entrega de tarjetas está en pausa, los recursos de tu beca están seguros. Mantente informado para saber cuándo podrás cobrar tu dinero.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez para 2024, el siguiente depósito, que será el segundo del año, se realizará en noviembre. En ese momento, se depositarán cuatro de los diez meses de pago a todos los beneficiarios de educación básica, media superior y superior.

En cuanto a los montos, los beneficiarios de educación básica recibirán un total de 3,680 pesos por familia, mientras que los de educación media superior recibirán la misma cantidad por becario. Los estudiantes de nivel superior recibirán 11,200 pesos por becario.

¿Será el último depósito del año?

Con este pago de noviembre, se completarán los diez meses correspondientes a 2024. Esto se sumará a los pagos previos que cubrieron los primeros seis meses del año, lo que resulta en un total de 9,200 pesos para los beneficiarios de educación básica y media superior, y 28,000 pesos para los estudiantes de educación superior.