Un nuevo capítulo de “La princesa y el bellaco”: Sigue el pleito entre Lilly Téllez y Fernández Noroña

La senadora Lilly Téllez se colocó nuevamente en el ojo del huracán debido a su nuevo enfrentamiento con el ahora presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.

En esta ocasión, Téllez se pronunció en redes sociales lamentando que la Cámara Alta interpusiera una demanda contra un ciudadano acusado de agredir a Fernández Noroña, un acto que ha reavivado las burlas y especulaciones sobre la supuesta relación con el político.

La panista utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo con el uso de la “fuerza del Estado” por parte de Fernández Noroña, quien denunció haber sido agredido físicamente en una sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En su mensaje, la senadora calificó al presidente del Senado como “cínico”, asegurando que él mismo es parte del problema de violencia que afecta a diversas regiones del país, incluyendo Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas, entre otros.

Los comentarios en contra no se hicieron esperar hacia su postura, argumentando que, independientemente de las afiliaciones políticas, se trató de una agresión entre civiles y sugiriendo que Téllez no debería deslegitimar la denuncia de Fernández Noroña.

¿Qué le pasó a Fernández Noroña?

A través de su cuenta de la red social mencionada, Gerardo Fernández Noroña denunció que un hombre lo atacó físicamente y que intentó robarle el celular para borrar un video donde quedó registrado el incidente. “Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba”, relató el senador.

El petista afirmó que la pareja del presunto agresor aprovechó la confusión para borrar el contenido grabado y que pedirá a la empresa American Express el video del incidente para proceder legalmente contra quien lo agredió. Y cumplió su palabra, horas más tarde publicó en sus redes sociales que se había identificado al hombre y se trataba del abogado Carlos Velázquez de León Obregón.

Asimismo, Fernández Noroña informó que la denuncia se presentó ante el Ministerio Público federal por Genaro Vázquez, titular del área jurídica del Senado. Según el petista, el presunto agresor es un abogado corporativo que representa a grandes empresas en temas relacionados con el pago de impuestos y detalló que American Express ya inició un proceso de investigación sobre el incidente.

¿Cómo surgió el ‘amor’ entre los senadores?

En el marco de la discusión de la Reforma Judicial, Lilly Téllez desató una lluvia de reacciones y memes tras su confrontación con Noroña, por lo que no pocos internautas comenzaron a ‘shippear’ a ambos legisladores, creando un romance ficticio entre ellos.

Téllez arremetió contra el senador de la 4T al calificarlo de “bellaco” tras percibir que él pronunció su nombre incorrectamente: “¡Dígalo correctamente, bellaco Fernández Noroña, diga mi nombre correctamente, diga mi nombre correctamente, bellaco. Diga mi nombre correctamente!”.

Su expresión provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde se empezaron a difundir clips y memes que representaban una relación amorosa ficticia entre Noroña y la “princesa” como empezaron a llamarle a la panista, en referencia a la declaración de Noroña al asumir la presidencia de la Mesa Directiva del Senado: “Que se oiga bien y que se oiga lejos, es la hora del pueblo, y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años porvenir”.