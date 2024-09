¿Cómo quieren asemejar lo que pasaba en 2006?: Andrea Chávez dice que en México no hay desapariciones, ejecuciones ni tortura

La senadora de Morena, Andrea Chávez, expresó su opinión sobre la reforma que busca integrar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Abordó las comparaciones que se han hecho con la “Guerra contra el narco” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, así como la percepción negativa que algunos sectores han atribuido a la militarización de la seguridad pública impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En sus declaraciones, la senadora más joven del país, con 27 años, manifestó que “en México no hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura”, argumentando que la militarización que se plantea no evoca los conceptos negativos asociados a las violaciones de derechos humanos del pasado. “Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006... cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas”, afirmó, aludiendo a quienes critican la reforma y recordando la violencia extrema que se vivió en ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua (de donde es originaria) y Reynosa, Tamaulipas, durante esa época.

La senadora aseveró que la actual estrategia de seguridad se basa en una “orden de mantener la paz”, en contraste con lo que ella describe como una “orden de reprimir” en el pasado. Chávez expresó su confianza en el presidente López Obrador y en la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmando que “nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para de manera arbitraria violentar los derechos humanos de las personas mexicanas”.

“Tú estabas viendo Barney”, responde Chumel Torres

Las declaraciones de la senadora no tardaron en generar reacciones. El influencer Chumel Torres, respondió a lo dicho por la morenista: “Tú estabas viendo Barney”, aludiendo a que la senadora era muy joven durante los años de alta violencia en México. Y agregó: “Yo sí estuve en Chihuahua en 2006″ y la violencia actual supera en cifras a la de aquellos años, con un incremento alarmante en los homicidios, aseguró Torres.

“A lo mejor tú no te acuerdas porque como te digo tenías 6 años. Estabas viendo, Dora la exploradora, Peppa Pig o Paw Patrol, pero yo sí estaba yendo a la prepa entre los balazos, créeme que se siente lo mismo”.

Finalmente, calificó las afirmaciones de Chávez como “irresponsables”, recordando que “los muertos del Calderón hoy lo superan por el doble, son 198 mil homicidios (...) Estas son las declaraciones de esta secta, ¿eh? Aguas, aguas, son capaz de decir lo que sea con tal de quedar bien, son capaces de decir que todo está espectacular con tal de quedar bien, es aterrador los alcances que pueden llegar a tener”.