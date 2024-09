Diputada Tania Larios denuncia a exalcalde Adrián Rubalcava por violencia

La diputada del PRI, Tania Larios, denunció al exalcalde Adrián Rubalcava después de recibir presuntas amenazas de su parte en el recinto legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 26 de septiembre.

En un video compartido por la funcionaria en su cuenta oficial de “X” (antes Twitter), Larios menciona que esta es solo la primera de muchas denuncias que emitirá en contra del senador suplente.

En el clip, la priísta afirma que expedirá otra denuncia en contra de Rubalcava por corrupción, debido a que recientemente se comprobó que el senador suplente usa a su servicio las patrullas de la alcaldía. Asimismo, anticipa que otra de las denuncias que hará será por violencia política, en razón de género y violencia a las mujeres.

“Cualquier cosa que atente contra mi seguridad, contra mi integridad, con la integridad de mi equipo de trabajo, con la integridad de las y los priístas, con la integridad de mi compañero diputado y de mis compañeras y compañeros exdiputados, es responsabilidad y hago responsable a Adrián Rubalcava”, señala.

La respuesta de Adrián Rubalcava

Por su parte, el senador suplente Adrián Rubalcava sostuvo que no existieron amenazas en contra de la funcionaria en las instalaciones del Congreso de la CDMX. “En la entrada del Congreso, me abordó la diputada del PRI Tania Larios, por lo que le pedí de manera educada que no me saludara, ya que en estos momentos cuento con un proceso judicial en su contra por las calumnias y difamaciones que ha realizado en mi contra” explicó a través de un comunicado.

En este sentido, pidió a la priísta que no tergiversara los hechos y que si necesita alguna aclaración de su parte, está dispuesto a hacerlo, pero en los tribunales, ya que asegura, Larios ha realizado actos de difamación en contra su persona, sin prueba alguna.