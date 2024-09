Banco se sale del molde y lanza tarjeta que hace ‘match’ con el estilo de vida del cliente

La tarjeta One Up de Banorte es personalizable y ofrece beneficios innovadores.

Quedaron atrás los viajes a destinos que nunca irás, puntos que si no usas caducan y se pierden, y otros beneficios que jamás ocupas, ahora cada cliente puede elegir los beneficios que prefiere al contratar un producto financiero como una tarjeta de crédito.

De la mano de Banorte y con el respaldo de Visa, llega una nueva tarjeta personalizable en la que el usuario puede elegir beneficios acordes a su estilo de vida, pero también definir la fecha de pago, si quiere tarjeta física con o sin datos.

Se trata de la nueva tarjeta de crédito Banorte One Up, que aprovecha la innovación tecnológica para hacer realidad la personalización en servicios financieros, la cual además no cobra anualidad.

Características de la tarjeta One Up

Permite a cada persona elegir beneficios acordes a la comunidad con la que mejor se identifica:

Gamer: para apasionados de los videojuegos que participan en torneos, experiencias y hacen uso de la tecnología y nuevos gadgets.

para apasionados de los videojuegos que participan en torneos, experiencias y hacen uso de la tecnología y nuevos gadgets. Wellness: personas que buscan una vida saludable, con enfoque en actividades físicas, cuidado de su alimentación y de su entorno.

personas que buscan una vida saludable, con enfoque en actividades físicas, cuidado de su alimentación y de su entorno. Lifestyle: para quienes buscan experiencias de vida en viajes, restaurantes, eventos, y siguen las nuevas tendencias en artículos, moda o belleza.

Del mismo modo, los clientes podrán seleccionar su fecha de pago y determinar si desean una tarjeta física con o sin datos.

Al respecto, el banco enfatizó que cada comunidad tendrá un programa de recompensas personalizado, que incluye puntos por compras que podrán intercambiarse por experiencias, regalos y artículos de su interés.

Haydi Ramírez, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Visa México, destacó que la tarjeta One Up es “segura, rápida y personalizable, y ofrece beneficios como protección de compra y precio, y garantía extendida, todo ello sumando a una gran experiencia de uso para el consumidor”.

Mientras que José Gerardo Aguilar y Maya, director general adjunto de Tarjetas Físicas y Digitales de Banorte, explicó que la tarjeta se vincula de mejor manera con cada cliente, “creamos el perfecto ‘match’ entre su estilo de vida y sus hábitos de compra, además, ideamos un espacio dinámico vinculado a sus gustos e intereses, todo esto acompañado de la innovación y seguridad que en Banorte hemos construido”, explicó.

Recompensas en puntos

En tus compras, por cada 10 pesos recibe: