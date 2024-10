El cáncer colorrectal está aumentando en los jóvenes y “no sabemos por qué”

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más diagnosticado y la tercera causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres en Estados Unidos. Desde la década de 1970, las tasas de supervivencia a 5 años han mostrado un notable aumento, pasando del 50% a cerca del 64% entre 2009 y 2015, así lo presentó Clara Montagut, jefa de la sección de tumores gastrointestinales del Hospital del Mar en Barcelona, España.

El dato más alarmante es que la incidencia de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años ha aumentado hasta en un 10%, aunque “aún no sabemos por qué sucede”, señala Montagut. A pesar de los estudios realizados, no se ha podido establecer una relación clara con hábitos alimentarios o factores moleculares. Montagut destaca que, dado que no hay una causa confirmada, se están desarrollando programas específicos para atender a estos pacientes, no solo desde el punto de vista médico, sino también considerando que se encuentran en un momento vital muy importante de sus vidas.

En general, sí han determinado que hay relación con el consumo de alcohol, el tabaco, la alimentación con injerencia de fibras y carnes rojas así como el sedentarismo, recalca la doctora Montagut quien coincide con otros colegas de este congreso de Pfizer “Cada minuro cuenta”, “ hay que educar a los médicos generales para que sepan identificar síntomas lo antes posible”.

En Latinoamérica, la incidencia del cáncer colorrectal es el tercero por detrás del cáncer de pulmón, pecho y próstata, pero es el segundo más mortal tras el cáncer en las vías respiratorias. Como en el resto del mundo, es algo más frecuente en hombres que en mujeres.

Hoy por hoy, con la medicina de precisión, se pueden crear terapias dirigidas para “tener una ventana de oportunidad para crear fármacos ”, dice la española. Es por eso, que la doctora resalta la importancia del Consenso sobre Biomarcadores en Cáncer Colorrectal que se basa en proporcionar a los profesionales de la salud un documento de referencia que sintetice la información disponible sobre los diferentes biomarcadores y tecnologías para el manejo del cáncer colorrectal. Este consenso busca:

Unificar criterios: Establecer un marco común para la interpretación y utilización de los biomarcadores en la práctica clínica.

Optimizar el tratamiento: Guiar la selección de los tratamientos más adecuados para cada paciente, basados en su perfil molecular.

Mejorar los resultados: Contribuir a una mejoría en los resultados clínicos de los pacientes con cáncer colorrectal.

Incidencia y mortalidad por el cáncer colorrectal

La tasa de incidencia anual estandarizada por edad fue de 38.7 por cada 100 mil personas (datos de 2012 a 2016).

anual estandarizada por edad fue de (datos de 2012 a 2016). La tasa de mortalidad anual estandarizada por edad se situó en 13.9 por cada 100 mil personas (datos de 2013 a 2017).

Sexo, edad y origen étnico

La incidencia es aproximadamente 1.3 veces mayor en hombres que en mujeres.

que en mujeres. Las tasas de incidencia en personas menores de 50 años han aumentado desde la década de 1990.

han aumentado desde la década de 1990. Existen disparidades raciales significativas, lo que puede reflejar un acceso desigual a la detección precoz y a la atención médica adecuada.

Las colonoscopias han mejorado la mortalidad pero sigue siendo muy alta en este tipo de cáncer que se pronostica mayormente entre los 65 y 74 años.

