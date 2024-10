Diputada de morena propone castigo para mamás que impidan a hombres ver a sus propios hijos

La diputada morenista del Distrito 10, Nayeli Salvatori Bojalil, planea impulsar en el Congreso del Estado de Puebla una iniciativa a favor de los hombres.

Bajo el argumento de que existen casos en los que los hijos se ven manipulados para rechazar o despreciar a sus padres después de una separación, la diputada asegura que trabajará en leyes enfocadas en la igualdad para castigar a las mamás que ejerzan este tipo de violencia.

La propuesta surgió debido a que, afirma, algunos hombres se han acercado a ella para solicitar de su apoyo, ya que, a pesar de que cumplen con la pensión alimenticia y sus obligaciones, sus respectivas exparejas les prohíben ver a sus hijos, que son menores de edad.

“Voy a proponer que se castigue exactamente igual la violencia que ejerce papá contra mamá, de no dejarle ver a los niños, como la violencia que ejercen las mujeres de no dejarle al papá ver a los niños. Hoy en día, no nos estamos dando cuenta que también estamos volviendo un sexo vulnerado y vulnerable a los hombres. Hoy en día, si una mujer le quiere arruinar la reputación y la vida a un hombre, lo puede hacer en un segundo”, explica la diputada en un video difundido por redes sociales.

Una iniciativa paralela a la Ley Vicaria

La iniciativa causó desaprobación por parte de activistas feministas, como la abogada laborista Helena Monzón, quien señaló que en la iniciativa existe una falta de perspectiva de género y un desconocimiento profundo de las estadísticas.

Después de que la reforma de la diputada morenista recibió críticas, Salvatori aclaró que se trata de una iniciativa paralela a la Ley Vicaria, ya que su marco jurídico incluye perspectiva de género y busca proteger a las mujeres violentadas por sus exparejas a través de sus hijos.

Asimismo, afirmó que el principal objetivo es proteger los derechos de las niñas y niños porque deben convivir de forma equitativa con sus padres y madres.

Aunque Nay Salvatori reconoce que las mujeres son quienes más sufren de violencia vicaria, afirma que los hombres también sufren de este tipo de abusos, por lo que resulta necesario proteger a las minorías.