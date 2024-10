“¡Voy a hacer más pin... crítica política!”: Macalpin tras su despido en vivo de Canal 66

Despido en Canal 66 no detendrá a Gustavo Macalpin; seguirá con la crítica política

El periodista Gustavo Macalpin, quien recientemente fue despedido en vivo durante el programa “Ciudadano 2.0″, por el director general del Canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada, supuestamente después de que el conductor hiciera comentarios considerados negativos sobre Carlos Alberto Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reveló que seguirá haciendo crítica política.

Macalpin da su versión de los hechos tras ser despedido

Tras el incidente, Macalpin compartió un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde explicó brevemente su versión de los hechos. En un video, el periodista mencionó que su nombre se volvió tendencia tras lo ocurrido, y reflexionó sobre lo sucedido en el programa que él mismo había conducido exitosamente durante siete años.

“Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpin (o sea yo), se convirtió en tendencia luego de ser despedido de su programa de crítica política Ciudadano 2.0, completamente en vivo por el dueño de la televisora. Yo, como siempre, tengo tres comentarios sobre este tema”, aseguró.

Macalpin, al explicar lo sucedido, destacó que el despido fue una situación inusual, señalando que Cabada interrumpió el último segmento del programa para informarle en vivo que ese sería su último día en la televisora.

“En primer lugar, ¿qué pasó? Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, si no, en la tele, en el clip que estuvo circulando a través de as benditas y en ocasiones malditas redes sociales, doy mi programa normal y al final, en el último bloque, aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro (una cosa muy extraña) y me dice ‘este es tu último día’, así, sin previo aviso. Después de estar siete largos años al frente, lo digo, con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal”, informó.

¿Fue despedido por “problemas con el dueño de Canal 66?

A pesar de la inesperada decisión, el periodista aclaró que desconocía las razones exactas del despido, aunque sugirió que podrían estar relacionadas con su estilo de crítica política. Aseguró que, pese a que algunos especulaban que sus comentarios recientes sobre Torres Torres fueron la causa, él cree que la decisión de removerlo del aire ya había sido planeada con antelación.

“En segundo lugar, ¿por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Miren, yo lo que hago es crítica política, así que yo creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California”, declaró.

El periodista también enfatizó que, en su opinión, su despido no fue consecuencia de un mal desempeño laboral. A lo largo de su tiempo en Canal 66, Macalpin se consideró una figura destacada por su dedicación y disciplina, características que, según él, lo llevaron a consolidar su programa como el más exitoso de la televisora.

“No creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo. Lo que sí estoy seguro y convencido es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo, porque, si por algo me he caracterizado todo este tiempo, es por ser el más dedicado, el más disciplinado y prueba de ello es que construí un programa del agrado de muchos y muchos”, expuso.

“Es una grosería, una bajeza que nunca había visto”: Macalpin

A pesar de lo que calificó como una “grosería” y una “bajeza” por parte del canal, el comunicador expresó su gratitud por los años que trabajó allí, subrayando que ese empleo le permitió crecer personal y profesionalmente.

“Y en tercer lugar. No quiero sonar muy cursi, porque sinceramente no es mi estilo, pero les aseguro que yo estoy agradecido por el tiempo que trabajé en esa televisora. Ojo, sé que estuvo mal lo que hicieron, es una grosería, una bajeza que nunca había visto y mucho menos vivido, pero aun así yo creo que uno debe de mostrar ciertos valores y estoy profundamente agradecido porque en ese trabajo pude crecer muchísimo”.

Macalpin afirmó que su labor como crítico político no terminará con su salida del Canal 66. De hecho, reiteró su compromiso de seguir haciendo crítica política, con más intensidad que antes, y anunció que buscará nuevas plataformas para continuar con su trabajo. El periodista también confió en que contará con el apoyo de sus seguidores en esta nueva etapa de su carrera.

“¿Qué sigue?, pues evidentemente voy a seguir haciendo crítica política. Hoy, más que nunca, voy a seguir haciendo pinche crítica política, voy a buscar más y mejores plataformas, así que espero contar con el apoyo de todos ustedes”, concluyó con el hashtag “censura”.