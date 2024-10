Andrea Chávez: Violencia política, digital y una jirafa, las polémicas de la joven senadora de Morena

Andrea Chávez Treviño, la senadora de Morena es la más joven del país con 27 años, ha sido objeto de atención mediática más allá de su trabajo legislativo por las polémicas que la han rodeado. Desde su denuncia contra Denise Dresser por supuesta violencia política de género hasta su denuncia por presunta violencia digital contra el monero Antonio Garci Nieto, Chávez ha cobrado notoriedad en la opinión pública.

Nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1997, Chávez estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En 2018, Chávez se unió a Morena y se convirtió en representante general de los equipos de campaña en el distrito 4 de Ciudad Juárez. Su ascenso político continuó con su elección como diputada federal en 2021 y, más recientemente, como senadora por Chihuahua en el presente año.

Esta semana, Chávez denunció haber sido víctima de violencia digital por parte del monero Antonio Garci Nieto, quien publicó una imagen manipulada de la legisladora. Fue entonces cuando la senadora destacó la importancia de la Ley Olimpia, que busca castigar la agresión digital y la violencia sexual, y aunque en un primer momento informó que no tomaría acciones legales, finalmente decidió hacerlo con el respaldo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Violencia política de género?

Sin embargo, no es la primera vez que la morenista se ve envuelta en polémicas, en agosto de 2023 Chávez estuvo involucrada en una discusión pública con la politóloga Denise Dresser, quien comentó en el programa “Mesa de Análisis con Loret” de Latinus una investigación que señalaba que supuestamente la entonces diputada federal y varios de sus familiares habrían sido trasladados en un avión de la Guardia Nacional, el cual fue facilitado por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Además, Dresser insinuó que la diputada tenía una relación sentimental con Augusto López y utilizando frases como: “es un tema de faldas”; “tener una novia en la campaña” y “no sabemos si era novia o no”, para denunciar el supuesto uso irregular de recursos públicos por parte de Andrea Chávez.

El 22 de agosto la ahora senadora de la República presentó una denuncia contra Dresser y la Sala Superior del TEPJF determinó finalmente el 16 de noviembre que la también analista política incurrió en violencia política de género.

“Las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y dignidad”, dijo en aquel entonces Andrea Chávez.

Con ese dictamen, Dresser debía pagar una multa de 20 mil 748 pesos; su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año y 6 meses, y publicar en la red social X una disculpa pública y un extracto de la sentencia. No obstante, esta resolución fue impugnada y logró que fuera revocada el 7 de febrero de 2024.

“Las mujeres que pelean contra la verdadera violencia política de género y denunciamos su trivialización/uso político-partidista”, publicó la politóloga.

¿La jirafa Benito fue un regalo?

Por otro lado, mientras se desempeñaba como diputada, la legisladora estuvo nuevamente en el ojo del huracán cuando trascendió que la jirafa Benito había sido un regalo por el ahora también senador de la República, Adán Augusto López, un tema que no se cansó de desmentir.

La historia de la jirafa, llamada Benito, comenzó cuando fue trasladada a Villahermosa tras la muerte de otra jirafa, Modesto, que se encontraba en un zoológico de la capital tabasqueña, justo cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a Ciudad Juárez, lugar natal de Chávez, pero fue ahí donde el estado de salud de la jirafa Benito se mermó y resultó en su cambio de residencia a Puebla, un estado que cuenta con mejores condiciones climáticas para el animal.

¿En México no hay violencia?

El más reciente caso polémico de Andrea Chávez, previo a la discusión con el monero Antonio Garci Nieto, tuvo lugar cuando expresó su opinión en el marco del debate sobre la reforma que finalmente integró la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La morenista abordó las comparaciones que se hicieron con la “Guerra contra el narco” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón con la percepción negativa que algunos sectores han atribuido a la militarización de la seguridad pública impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“En México no hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura”, dijo Chávez argumentando que la militarización que se plantea no evoca los conceptos negativos asociados a las violaciones de derechos humanos del pasado. “Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006... cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas”, afirmó, aludiendo a quienes criticaron la reforma y recordando la violencia extrema que se vivió en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua y Reynosa, Tamaulipas, durante esa época.

Estas declaraciones provocaron una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde internautas increparon a la legisladora cuestionando “¿pues en qué país vives?”; una de las voces que criticaron los dichos de Chávez fue la del youtuber Chumel Torres, quien destacó que durante los años en los que se desató la violencia en el sexenio de Calderón, ella tenía 6 años (9 en realidad) y que no sabía de lo que estaba hablando, pues ella estaba viendo Barney cuando todo eso sucedió y de acuerdo con él, el clima de violencia se siente ahora igual que en aquellos años.