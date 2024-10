¿Día de la Raza o Día de la Hispanidad? Sheinbaum explica e insiste en disculpas

Este 12 de octubre, el pueblo español celebra la llamada Fiesta Nacional de España, por la gran historia de la nación europea en sus incursiones en el “nuevo mundo”, América. Sin embargo, la fecha continúa creando polémica entre los términos utilizados y por su antigua rencilla con México.

Fiesta Nacional de España: ¿Día de la Raza o Día de la Hispanidad?

En España, la Fiesta Nacional celebrada cada 12 de octubre surgió como una conmemoración del Descubrimiento de América, ocurrido el 12 de octubre de 1492. En estas fechas. Un grupo de españoles, proveniente de la entonces Corona de Castilla, llegó por primera vez a la isla San Salvador, actualmente perteneciente al archipiélago caribeño de las Bahamas.

La celebración recibió diferentes nombres. Uno de ellos, el Día de la Hispanidad, demuestra el “carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica”, según la Real Academia Española (RAE). Este término buscó resaltar el conjunto de rasgos comunes en cuestión de lengua, religión, identidad cultural y expresiones literarias.

Por otro lado, el Día de la Raza fue instituido por primera vez en el año 1913 por el entonces ministro de Hacienda Faustino Rodríguez-San Pedro.

“Sirva para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la Nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano”, dictaminó oficialmente en el año 1915.

Sin embargo, el desacuerdo con el término “raza” se mantuvo por muchos años, incluso fue un tema retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en su Mañanera del Pueblo del pasado viernes 11 de octubre.

“Antes le llamaban ‘el día de la raza’, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos; somos una especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad”, explicó en su conferencia matutina.

En un video presentado en la misma mañanera, la presidenta demostró casos de disculpas públicas realizadas por presidentes o gobernantes por hechos históricos violentos a otros países, con el fin de buscar la reflexión por parte de España, lo cual acrecentó la polémica en este 12 de octubre.