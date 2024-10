Marchas masivas del Poder Judicial paralizan hoy distintos puntos de la CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este miércoles 16 de octubre se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

Manifestaciones, marchas y movilizaciones de este miércoles 16 de octubre

Asamblea Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur

Realizarán la entrega de un pliego petitorio donde solicitan la destitución de autoridades del plantel, así como atención a los casos de agresiones sexuales en contra de alumnas, y mejoras en las instalaciones

Hora: 13:00

Lugar: Del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (Blvd. Cataratas y Llanura s/n., Col. Jardines de Pedregal) a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX)

Convocan a paro de labores con el fin de exigir respeto a sus derechos laborales, a la carrera judicial y a la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Federación

Hora: 08:30

Lugar 1: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Av. Niños Héroes No. 119, No. 130, No. 132, No. 133 y No. 150, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Juzgados Civiles del Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. Claudio Bernard No. 82 y No. 60, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 3: Oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. Navarro No. 100, No. 115, 180 y No. 202, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 4: Defensoría de Oficio del Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. Liceaga No. 113, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 5: Juzgados Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México Av. Juárez No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 6: Archivo del Poder Judicial de la Ciudad de México Delicias No. 36, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 7: Archivo del Poder Judicial de la Ciudad de México Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No. 175, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 8: Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. Tizapán San Ángel, Alc. Álvaro Obregón

Lugar 9: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Norte Jaime Nunó No. 205, Col. Cuautepec Barrio Bajo, Alc. Gustavo A. Madero

Lugar 10: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Oriente Reforma No. 50, Col. San Lorenzo Tezonco, Alc. Iztapalapa

Lugar 11: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla Calz. Ermita Iztapalapa s/n., Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa

Lugar 12: Oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) Av. Patriotismo No. 230, Col. San Pedro de los Pinos, Alc. Benito Juárez

Lugar 13: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Sur Javier Piña y Palacios y Martínez de Castro s/n., Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco

Usuarios Organizados en Desobediencia Civil (USODEC)

Exigen una tarifa justa del servicio de luz, se considere la prestación del servicio eléctrico como un derecho humano, así como la nacionalización de la industria eléctrica

Hora: 10:00

Lugar: Senado de la República Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100

Hora: 10:00

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Otorgarán la conferencia de prensa “Trabajar para la Comunidad No es Delito”, en la que se informará sobre la exigencia de desistimiento de acción penal interpuesta por la anterior administración en contra de defensores del territorio e integrantes de la comunidad indígena otomí

Hora: 10:00

Lugar: Sede de la Alcaldía Xochimilco Guadalupe I. Ramírez No. 5, Col. Barrio El Rosario, Alc. Xochimilco

Vecinos de la Colonia Nueva Díaz Ordaz, Alcaldía Coyoacán

En contra del cambio de nombre de la colonia

Hora: 12:00

Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc