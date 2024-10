Hospitalizan a Colosio Riojas: ¿Cuál es el estado de salud del senador?

A través de sus redes sociales, el senador de la República por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que estuvo hospitalizado luego de que durante dos días sintió dolor en varias partes del cuerpo.

En ese sentido, el también exalcalde de Monterrey, aseguró que no se considera una enfermedad grave:

“Ya estoy mucho mejor, desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda, las piernas, ya me checaron y al parecer no tengo nada grave”, dijo el emecista en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, compartió que debe tomar reposo y medicamento, “pero que cosas, es la edad. ¿Cómo van ustedes? Bendiciones familia”, dijo entre risas en un primer video compartido como historia.

Foto: (Instagram)

No se trató de algo grave

Posteriormente, en otra historia de Instagram, el hijo del candidato priísta a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994, aparece portando una sudadera negra y aparentemente de pie en una habitación distinta a la del primer video.

En dicho video dio a conocer que el dolor fue provocado por “una lumbalgia muy fuerte”, la cual lo inmovilizó, pero reiteró que ya recibió tratamiento médico que incluye analgésicos y reposo, como ya lo había mencionado en la primera historia de Instagram.

Finalmente, agradeció a sus simpatizantes, amigos y familiares por los mensajes de apoyo, y recalcó que no se trató de algo grave.

“Fue una lumbalgia muy fuerte, que prácticamente me inmovilizó, afortunadamente ya me inyectaron algo, recetaron analgésicos, también reposo. Muchas gracias en verdad por estar pendientes, gracias a Dios no fue nada grave”, concluyó.

“México sigue con hambre y con sed de justicia”

En fechas recientes, Colosio Riojas se ha encontrado en el ojo del huracán, pues en marzo de este año fue el aniversario luctuoso número 30 de su padre y en un evento publicó el legislador emecista evocó el histórico discurso que el entonces candidato presidencial pronunció ante miles de personas en el Monumento de la Revolución:

“México al día de hoy, sigue con hambre y con sed de justicia, eso no se acabado”, sentenció el político.

En dicho acto, Colosio Riojas recordó la visión de su padre, quien buscaba promover el desarrollo económico y social en todos los rincones del país, haciendo hincapié en la importancia de la justicia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

De igual forma, en el aquel entonces expresó: “No exijo justicia para mí ni para mi familia, sino para todos los que hoy sufren injusticias similares en México”, pues aseguró que la verdadera justicia se alcanzará cuando todos los mexicanos puedan vivir en un país donde la igualdad y el respeto por los derechos humanos sean una realidad tangible”.

Por otro lado, en el marco del debate de la Reforma Judicial, también a través de su cuenta de Instagram, Colosio Riojas dijo que fue agredido mientras buscaba ingresar a la antigua sede al Senado en Xicoténcatl cuando le arrojaron gasolina a los ojos. En aquel se lugar se llevaba a cabo la discusión que más tarde resultaría en la aprobación de dicha reforma.

El senador expresó que se encontraba bien y dirigió un mensaje hacia la persona responsable: “Nos echaron gasolina, me echaron gasolina en la cara, en el ojo. (...) A la persona que lo hizo, Dios te bendiga. Pero así no son las cosas”.