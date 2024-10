¿Dónde está AMLO? Así han sido los últimos días del expresidente tras su retiro

Con el comienzo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, un sector del pueblo mexicano se cuestiona sobre el paradero de Andrés Manuel López Obrador. Aunque el ex mandantario declaró, en una de sus mañaneras, desaparecer del escenario público y político, los internautas y los seguidores de AMLO preguntan sobre sus actividades actuales.

AMLO: a dos semanas de su retiro

En sus últimas declaraciones en las conferencias matutinas, AMLO reconoció que después de la transición presidencial permanecería unos días antes en la Ciudad de México antes de trasladarse a Palenque.

“No me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí y ya de aquí me voy, para que no estén esperando si no llegó. Me voy a aclimatar aquí unos días”, declaró en su mañanera del pasado 25 de septiembre.

Desde aquella fecha, AMLO no ha a aparecido en la escena política para ofrecer sus opiniones sobre el nuevo sexenio con el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado, el expresidente reconoció en más de una ocasión que viviría su retiro en su rancho llamado “La Chingada”.

Su rancho de 13 mil metros cuadrados está ubicado en Palenque, municipio de Chiapas, el cual fue heredado tras la muerte de sus padres hace más de 20 años. El terreno con árboles tropicales y una laguna es el lugar de descanso personal de López Obrador y ahí viviría su retiro.

Los medios de comunicación locales asistieron cerca del inmueble, donde fotografiaron las nuevas implementaciones: cámaras de seguridad, las paredes recién pintadas de blanco. Asimismo, los vecinos han visto a menudo el tránsito de los trabajadores dentro de “La Chingada”.

Hasta el momento, no existe ninguna prueba que valide su nueva estancia en su rancho de Palenque. De la misma manera, no hay ninguna actividad en sus cuentas personales y tampoco en su página web oficial.