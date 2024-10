Xavi Simons es baja indefinida por lesión del tobillo

El mediapunta sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Liverpool y no estará disponible para los sajones durante mucho tiempo.El RB Leipzig deberá prescindir durante largo tiempo de su jugador clave Xavi Simons. El mediapunta sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Liverpool y no estará disponible para los sajones durante mucho tiempo. Aún no está claro si el joven de 21 años necesitará pasar por el quirófano.

Simons se desplomó después de unos buenos 70 minutos cuando el marcador ya estaba 0-1 a favor de los británicos, e inicialmente permaneció en el campo. No fue hasta el minuto 78 que el futbolista de la selección neerlandesa fue sustituido y tuvo que ser apoyado por dos asistentes. El sábado contra el SC Friburgo, Simons podría ser sustituido por Christoph Baumgartner.

Tercer titular lesionado

El entrenador Marco Rose describió la ausencia posiblemente larga de Simons, poco después del pitido final, como una "pérdida sustancial". Actualmente, Rose prescinde ya de otras piezas clave, por lesión, como Xaver Schlager (ligamento cruzado) y David Raum (sindesmosis). Además, Nicolas Seiwald no está en condiciones de actuar. Lukas Klostermann se perdió el partido contra el Liverpool, pero sus problemas gastrointestinales no deberían dejar al jugador nacional fuera de acción a largo plazo.

A diferencia de la Bundesliga, al Leipzig las cosas no le van nada bien en el nuevo formato de la Liga de Campeones. Después de tres partidos, los sajones todavía no tienen puntos, y de los 36 equipos, sólo otros cinco equipos sufren esta misma sequía. Con cinco partidos aún por jugar, Leipzig está bajo presión para jugar contra el Celtic de Glasgow, en solo dos semanas y sin su estrella creativa en el ataque.

el(SID)