La coalición gobernante en Japón perderá la mayoría parlamentaria

El actual gobierno perderá su mayoría tras las elecciones de hoy, informó la cadena pública NHK, lo que aumenta la incertidumbre sobre la composición del próximo gobierno de la cuarta economía del mundo.La coalición gobernante de Japón, formada por el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Shigeru Ishiba y la fuerza budista Komeito, perderá la mayoría parlamentaria en los comicios generales celebrados este domingo (27.10.2024), según las proyecciones de los resultados de la cadena estatal NHK. Obtendría entre 153 y 219 escaños, lo que supondría su peor resultado electoral desde que la coalición perdió brevemente el poder en 2009.

Estas dos fuerzas no lograrán sumar los 233 escaños que marcan la mayoría en la Cámara Baja de la Dieta (Parlamento) de Japón, en lo que supondría una sonada derrota para el PLD, que se mantenía ininterrumpidamente en el poder desde 2012. Ishiba admitió que el partido "no ha podido ganarse la confianza de los votantes", ante los primeros datos. "Todavía no ha terminado el proceso de recuento, pero considero que hemos sido juzgados con severidad. Tenemos que tomarlo con humildad", dijo el mandatario nipón en declaraciones a los medios locales tras cerrarse los centros de votación.

Por su parte, la principal formación opositora, el Partido Democrático Constitucional (PDC) de Yoshihiko Noda -el último mandatario de un partido distinto al PLD-, lograría entre 128 y 191 asientos parlamentarios, según las proyecciones de NHK. PLD y Komeito necesitarían sumar al menos 233 escaños de los 465 que componen la Cámara Baja del Parlamento nipón para mantenerse al frente del país asiático. Antes de estas elecciones, contaban respectivamente con 256 y 32 asientos, lo que les daba una cómoda mayoría de 288 escaños.

El PLD convocó los comicios anticipados apenas un mes después de que Ishiba se impusiera en las primarias de su partido, sumido en una profunda crisis de popularidad debido a una sucesión de escándalos que acabaron con la dimisión el pasado septiembre del anterior primer ministro, Fumio Kishida, y el nombramiento de Ishiba como primer ministro. El más reciente de estos casos fue el de financiación irregular del partido que dio lugar a una purga interna comandada por el propio Kishida y que continuó Ishiba, quien decidió no incluir en sus listas electorales a los diputados incluidos en ese escándalo.

lgc (efe, rtr)