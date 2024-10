Tensión México vs EE.UU: Embajador niega que se oculte información de El Mayo Zambada

El Embajador de los Estados Unidos (EE.UU.) en México, Ken Salazar, elevó la tensión con nuestro país al asegurar, y mostrar la evidencia de que no se ha ocultado información de El Mayo Zambada.

Ken Salazar mencionó que no se le ha negado la información a nuestro país respecto a la captura de El Mayo Zambada del pasado 25 de julio del presente año, mismo que provocó molestia en el Gobierno de México.

“Papelito habla”: Ken Salazar muestra pruebas de captura de El Mayo Zambada

Ken Salazar afirmó que la información de la captura de El Mayo Zambada, a quien supuestamente llevaron con engaños a los Estados Unidos para ser encarcelado, nunca fue ocultada para el Gobierno de México.

El embajador señala que esta información siempre ha estado en coordinación mediante el Fiscal General Merrick Garland y el Secretario de Estado Antony Blinken con autoridades mexicanas e incluso mostró pruebas de ello.

Estados Unidos ha mantenido contacto en todo momento con el Fiscal General, Gertz Manero, e incluso, durante la detención de El Mayo Zambada en territorio estadounidense, recibió llamadas del gabinete del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta de Ken Salazar fue debido a que Gertz Manero sigue exigiendo toda la información respecto a la detención del narcotraficante, pues se afirma que el avión en el que fue transportado El Mayo Zambada a EE.UU. tenía las placas clonadas, y que incluso el piloto de la aeronave no fue detenido.

Claudia Sheinbaum exige respeto de EE.UU. a México

En la mañanera de hoy miércoles 30 de octubre del 2024, la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió respeto a Estados Unidos sobre el cómo hacen las cosas, pues en palabras de la mandataria: “El fin no justifica los hechos”.

“Nosotros vamos a pedir respeto para México, debe haber condiciones de igualdad y que se cumplan las condiciones planteadas, la propia fiscalía está haciendo su trabajo exigiendo la información concreta del caso de El Mayo Zambada”...

“El fin no justifica los medios, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo, y en general cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, de la soberanía, la manera en que hace las cosas también tiene fondo. No es la detención per se, sino cómo se hizo y en la relación bilateral en general con nuestro país sin tomar en cuenta esto”, dijo la presidenta de México.