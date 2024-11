Estadio y Plaza México, en vilo; vecinos exigen poner orden

La clausura del Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’ se mantendrá durante las próximas horas por exceder el aforo de asistentes e incumplir las medidas de protección civil durante la realización de una serie de eventos el fin de semana, situación que fue apoyada por los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes denunciaron que la alta afluencia de visitantes genera un caos vial e inseguridad, pues muchos de ellos generan altercados estando alcoholizados.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió por la noche del sábado al Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’ para colocar los sellos de clausura, ahí dijo que los recintos estarán suspendidos hasta que subsanen y cumplan con la legislación vigente para brindar seguridad a los asistentes de los espectáculos públicos. Dicha medida fue recalcada este domingo, ya que el panista reiteró que los establecimientos no podrán realizar actividades hasta que las normas de protección civil sean subsanadas.

“La suspensión de actividades del estadio tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de los asistentes a los diversos espectáculos públicos que ahí se realizan, por lo que, la alcaldía Benito Juárez reitera su compromiso con la población para vigilar, de acuerdo a sus facultades, el cumplimiento de la legislación aplicable. Estoy en coordinación con la jefa de Gobierno y quiero comentarles, estamos tomando esta decisión conjunta para decir: aquí hay orden, vamos a trabajar en conjunto”, comentó.

Clausuran Estadio Ciudad de los Deportes por falta de medidas de Protección Civil Foto: Nicolás Corte / Publimetro

La clausura de los recintos deportivos fue avalada por vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes denunciaron que las corridas de toros, los partidos de fútbol y conciertos que se realizan en los establecimientos, generan un caos vial en la zona, inseguridad por los integrantes de las ‘barras bravas’ de los equipos que se pelean y orinan en la vía pública, y un foco de infección, pues al día siguiente de los eventos, las calles de la colonia Noche Buena y Nápoles amanecen repletas de basura.

Caos vial

Daniela, que vive a tres calles del Estadio Ciudad de los Deportes, criticó que cada fin de semana tiene que perder mucho tiempo para llegar a su casa, pues ingresar a la colonia Noche Buena se torna imposible debido al tráfico que se genera por los automovilistas que buscan un lugar de estacionamiento para poder ingresar al recinto, aunado al cierre de calles que realiza la policía capitalina; incluso denunció que es muy difícil que los elementos de seguridad la dejen pasar a su propia casa.

Vecinos de BJ denuncian caos vial e inseguridad por eventos en el Estadio Ciudad de los Deportes Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“A los que vivimos por aquí no nos dejan llegar a nuestra casa, o nos toca perder mucho tiempo, hace poco mi novio me fue a recoger y yo creo se tardó unos 30 minutos cuando en verdad no tendríamos que hacer más de 5 minutos. Para que vuelva a abrir (estadio) tiene que estar bien regulado –cosa que nunca ha estado– los vecinos debemos tener seguridad garantizada, realmente tener acceso a las calles porque vivimos acá y es algo que se ha vuelto de cada fin de semana; si no está regulado no debería abrirse nuevamente”. — Daniela, vecina de BJ

Esta situación fue confirmada por Jorge Alanís, vecino de la colonia Noche Buena, quien afirmó que pierde mucho tiempo para poder ingresar en automóvil a su hogar, y aún peor, tiene que sufrir por la ‘colusión’ entre franeleros y policías capitalinos, quienes apartan lugares de estacionamiento en la calle; incluso señaló que si una persona se llega a quejar de la ‘colusión’ entre ambos, sale peor, pues los ‘viene viene’ agreden al conductor o a su automóvil, situación que ha sido vista a los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes.

“Los ‘viene viene’ cobran 500 pesos por un lugar, o 400, y si viene un familiar o algo así ya no puede venir porque si tú no tienes dónde estacionarte, menos tu familiar. Son mafias y no puedes decir nada porque si no te rayan el coche, te pelean, hace poco a un vecino le pintaron el coche, entonces falta mucha seguridad (...) creo que si el Gobierno no da una opción de seguridad para que los condóminos puedan vivir en tranquilidad, pues estos inmuebles se tienen que cambiar a otro lugar de manera adecuada”, aseveró.

Vecinos de BJ denuncian ‘colusión’ entre franeleros y policías capitalinos en los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“Realmente para poder llegar a la casa, independientemente del tráfico y de las labores –porque uno ya viene cansado de trabajar– el llegar, dependiendo el policía, te pide documentación del hogar, y bueno, todo eso lo entiendo, pero una vez que entras ves como el policía y el ‘viene viene’ están amañados y les cobran dinero, hacen su negocio y aparte de eso dejan una suciedad impresionante, botes de cerveza, miles de basura, si te das cuenta y volteas, no hay contenedores de basura”. — Jorge Alanís, vecino de BJ

Inseguridad en el Estadio Ciudad de los Deportes

Daniela dio a conocer que durante los partidos del Cruz Azul, América y Atlante, mucho aficionados de los equipos entran y salen en estado etílico del Estadio Ciudad de los Deportes, situación que –consideró– ha aumentado la inseguridad en las calles de la BJ, pues muchos de ellos se pelean con personas de otras barras, o en otros casos, los aficionados orinan las vialidades, árboles y casas aledañas, situación que –si es denunciada por la ciudadanía– acaba en una pelea contra los miembros de la porra.

“Hay una tiendita por donde vivimos, que cuando hay partido les toca cerrar todo y dejar un ‘cachito’ abierto porque no tiene seguridad, pues de repente los seguidores del América o Cruz Azul les roban, y eso hace que uno también se sienta muy inseguro aquí (...) vas pasando por el lugar y no sabes en qué momento te van a meter la mano en el bolsillo y los policías no los ves al pendiente de la gente, si no de cerrar calles para no dejar pasar a la gente. Entonces sí creo que la inseguridad ha aumentado mucho con eso”, sostuvo.

Aficionados llenan de basura los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes Foto: Nicolás Corte / Publimetro

Jorge Alanís también consideró que –además de las peleas entre aficionados– otro problema es el aforo del Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’, pues al tener varias décadas de historia, dijo, pone en peligro a las personas que se encuentran en los recintos, aún más por la zona, que es sísmica. “Desgraciadamente falta mucha cultura cívica en nuestra ciudad, si estuviera bien regulado, si entrara la gente que realmente debería entrar, si hubiese los servicios de estacionamiento, creo que deberían de permitir esto”.

“Desgraciadamente sé que son situaciones en donde pensaría que es un ambiente familiar, pero ha habido peleas, al salir te sientes con inseguridad porque luego ya viene gente borracha (...) un día va a suceder un accidente en el Estadio Ciudad de los Deportes, tienen sobrecupo y luego en una zona de sismos, quisiera qué va a pasar con toda esa cantidad de gente, van a salir corriendo y pueden ser atropellados (...) son inmuebles avejentados que tiene que mejorar la seguridad, tener estacionamiento y brindar buenos servicios”. — Jorge Alanís, vecina de BJ

Amenazas de barras

Durante un recorrido hecho por Publimetro en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’, se encontraba Jesús Hernández, aficionado del Tampico Madero, equipo que jugaría este domingo contra el Atlante, partido que fue pospuesto por la clausura del recinto deportivo. En el lugar, el aficionado lamentó que tuvo que gastar más de mil 500 pesos en casetas para poder llegar de Tamaulipas a la Ciudad de México.

Aficionado del Tampico Madero lamenta que se haya cancelado el partido contra el Atlante por la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes Foto: Nicolás Corte / Publimetro

Expuso que realizó un viaje de varias horas para poder ver a su equipo que juega en la Liga de Expansión en el Estadio Ciudad de los Deportes, a pesar de las amenazas que recibieron en redes sociales por parte de seguidores del Atlante, pues publicaban que los iban a golpear si los veían en las inmediaciones del recinto; no obstante, Jesús Hernández detalló que el fútbol no es para “buscar pleitos”, si no para convivir.

“Vinimos a CDMX más de 5 autobuses y carros particulares. Sí hemos visto inseguridad en el estado, y no lo vemos normal (...) yo vengo acompañado de mi esposa y hay muchas familias, niñas, mujeres y está mal, pero si te pones contra ese tipo de personas luego hay golpes y te arriesgas a ese tipo de cosas. En redes sociales nos decían pseudoaficionados del Atlante que íbamos a ser mal recibidos”. — Aficionado de Tampico, Madero

“Pero mira aquí estamos afuera del estadio y no hicimos caso a eso, venimos en paz y a no buscar pleitos. Sí hay (porras violentas) pero son pseudoaficionados, no voy a tipificar a gente del Atlante, y somos una gente tranquila, venimos a apoyar al Tampico como porra (...) si no nos buscan pleito, nosotros no vamos a buscar”, concluyó.