¿Es delito electoral que Biden pida “hacer historia” en EE.UU. con el voto a Kamala Harris?

En plena jornada electoral de este martes 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE.UU.), el presidente Joe Biden hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en este momento crucial para el futuro del país y vote por su actual vicepresidenta, Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, pero, ¿su llamado es un ddelito electora?

¿Joe Biden está cometiendo un delito electoral al pedir votos para Kamala?

El presidente de Estados Unidos no puede oficialmente decirle a sus ciudadanos por quién votar en una elección a pesar de que la libertad de expresión permite que los líderes políticos expresen sus opiniones sobre candidatos y políticas, sin embargo, no hay un mandato formal o legal que les permita hacer “campañas” en nombre de un candidato específico de manera oficial.

Sin embargo, es común que el presidente y otros funcionarios de alto rango expresen su apoyo por candidatos de su propio partido, especialmente durante las elecciones primarias, según el gobierno de EE.UU.

También pueden participar en eventos de recaudación de fondos y hacer declaraciones públicas para influir en la opinión pública. Sin embargo, la decisión final sobre a quién votar recae en cada ciudadano, y el presidente no puede obligar a nadie a votar de una manera particular. En este caso, Biden no está forzando el voto por Kamala en su país.

Biden pide a estadounidenses votar por Kamala para la presidencia de EE.UU.

A través de sus redes sociales, Biden pidió a los estadounidenses que “hagan historia” al elegir a Harris como la próxima presidenta de Estados Unidos. En su mensaje publicado en X (antes conocida como Twitter), el mandatario estadounidense exhortó a los votantes a acudir a las urnas y apoyar a Harris en su carrera por la Casa Blanca.

“Ve a votar. Hagamos historia eligiendo a @KamalaHarris (Go vote. Let’s make history by electing @KamalaHarris)”, expresó en la plataforma, que pertenece a Elon Musk, empresario que ha manifestado abiertamente su apoyo al candidato republicano, Donald Trump.

Biden, de 81 años de edad, había iniciado su campaña para la reelección como candidato oficial del Partido Demócrata, con la intención de obtener un segundo mandato. Sin embargo, una serie de errores y tropiezos en debates y eventos públicos revivieron las preocupaciones sobre su avanzada edad, sus múltiples problemas de salud y su capacidad para seguir gobernando.

Estos factores lo llevaron a dimitir tras un sonado enfrentamiento en un debate presidencial contra Donald Trump, permitiendo que Kamala Harris tomara el relevo como la candidata demócrata, sin la necesidad de realizar primarias internas en el partido.

¿Por qué Biden quiere que en EE.UU. voten por Kamala Harris?

Con la renuncia de Biden, Harris, la vicepresidenta durante su mandato, se convirtió en la primera mujer afroamericana y de ascendencia asiática en liderar la candidatura presidencial de uno de los dos principales partidos de EE.UU. La campaña de Kamala ha centrado su mensaje en la continuidad de las políticas de Biden y en el rechazo a un posible regreso de Trump a la Casa Blanca.

El actual presidente de Estados Unidos abandonará el cargo el 20 de enero de 2025, concluyendo así su único mandato en la presidencia de ese país. En estos últimos días de campaña, Biden ha optado por mantener un perfil bajo y ha evitado participar en grandes eventos públicos, prefiriendo seguir el desarrollo de la jornada electoral desde la Casa Blanca.

Por su parte, Harris se enfrenta al expresidente Donald Trump, quien busca un segundo mandato tras su derrota en las elecciones de 2020 contra Biden.