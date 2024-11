¿Qué pasa en Indios Verdes? Metro presenta retrasos en varias estaciones hoy martes 5 de noviembre

Este martes 5 de noviembre se ha reportado que la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) Indios Verdes de la Línea 3, presenta intermitencias en su servicio.

Y es que varios usuarios en redes sociales han mencionado que los trenes están haciendo “base y no avanzan”, por lo que están tardando en salir de la estación de Indios Verdes y eso ha provocado que los ciudadanos tengan retrasos para llegar a sus destinos.

¿Qué está pasando en Indios Verdes de la Línea 3 del Metro?

Los usuarios del Metro han mencionado que los vagones están haciendo base en la estación de Indios Verdes de la Línea 3 por lo que no están saliendo con una velocidad óptima.

“Hijos de perra para que abren el del otro lado si va salir primero el que llegó después, hacen puras mamadas”, mencionó un usuario del transporte en las redes sociales del Metro.

Al respecto, las autoridades del servicio de transporte no han mencionado que exista alguna falla en la Línea 3, en este caso, en la estación de Indios Verdes, a pesar de que se reporta la lentitud del servicio.

“Hay gente en Indios Verdes que no quiere desalojar el tren qué no va a dar servicio y están retrasando todo así que los 6min no son, nos vamos para por lo menos 20 min para que salga algún tren por la gente desesperada qué no quiere hacer caso a los policías ni al personal de estación”, reportó un usuario en redes sociales, por lo que este también podría ser un factor del retraso en el avance del servicio.

El Metro ha mencionado que el avance de los trenes en todas las líneas es de solo 6 minutos de espera, algo que, según usuarios, no es cierto, pues hay también retrasos en otras estaciones.

Línea B del Metro presenta intermitencias en el avance de trenes

Los ciudadanos se han manifestado en redes sociales para mencionar que la Línea B del Metro está “lenta” a pesar de que no hay mucha afluencia de usuarios, y las puertas cierran libremente.

“¿Por qué tan lenta Línea B? Gente no hay y las puertas cierran libremente”, preguntó un usuario en X; sin embargo, las autoridades del Metro no dieron respuesta sobre alguna falla en los trenes que van con dirección a Buenavista, o Ciudad Azteca.

¿Cómo va el avance de los trenes en las demás líneas del Metro?

Este martes 5 de noviembre del 2024 se ha reportado que los trenes de la Línea A con dirección a Pantitlán se detienen entre estaciones: ¿Qué pasa en la línea A?, llevamos 10 minutos detenidos en Guelatao”, dijo un usuario.

Por su parte, las autoridades de Metro se mantienen en que en todas las líneas del servicio, el avance de los trenes es de 5 a 6 minutos. Ante esto, deberás tomar medidas al utilizar este medio de transporte.