¿Quién es el “reportero” que montó su cobertura de los efectos de la DANA en Valencia?

Los efectos catastróficos provocados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la ciudad de Valencia, España, han acaparado los titulares alrededor del mundo, con corresponsales en el lugar de los hechos, pero un ha llamado particularmente la atención.

La devastación que ha causado la DANA ha dejado a más de 200 personas fallecidas y ha causado importantes daños materiales. En medio de esta tragedia, periodistas y comunicadores se han desplazado a la zona para ofrecer información de primera mano sobre los efectos de la tormenta.

¿Quién es Rubén Gisbert?

No obstante, uno de los nombres que ha cobrado notoriedad es Rubén Gisbert, un creador de contenido y abogado, cuya transmisión en vivo generó una ola de críticas y polémica en redes sociales.

Gisbert, que no se considera periodista profesional, ha compartido imágenes de la tragedia a través de sus redes sociales, buscando visibilizar la grave situación en su ciudad natal, Valencia. De esta manera, como parte de su cobertura se conectó en directo con el programa Horizonte desde el municipio de Catarroja para informar sobre un estacionamiento inundado, cubierto de lodo y escombros, pero lo que parecía ser una transmisión común y corriente, terminó desatando una serie de cuestionamientos sobre su ética.

Todo empezó cuando un vecino de la zona grabó un video en el que se veía a Gisbert arrodillado mientras ensuciaba su ropa con lodo, lo cual dio la impresión de que estaba intentando dramatizar la situación para la audiencia. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales, y las críticas no tardaron en llegar, acusando al comunicador de “montar” una escena para incrementar sus vistas.

Sólo un hombre comprometido con visibilizar la grave crisis

En ese sentido, Gisbert reaccionó ante las acusaciones publicando un video en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. Explicó que su intención no era crear una escena dramática, sino mantener coherencia visual entre dos conexiones que realizó desde el lugar.

Aseguró que la primera transmisión, en la que se metió en un garaje cubierto de barro hasta las rodillas, fue grabada, y temió que la segunda conexión, en la que ya no aparecía cubierto de barro, se viera fuera de lugar. “Lo hice para que no se notara que no estábamos en directo”, aseguró.

Finalmente, Rubén Gisbert aprovechó la ocasión para dejar claro que no es periodista ni reportero profesional, sino un hombre comprometido con visibilizar la grave crisis que está viviendo su ciudad natal.