¿A qué le tiene miedo Donald Trump? A esto le teme y no es la cárcel

¿A qué le tiene miedo Donald Trump? El primer convicto en ser presidente de EE. UU. no le teme a la cárcel

Donald Trump fue electo por los ciudadanos estadounidenses para que asuma la presidencia de su país, a pesar de que en los últimos meses se le ha acusado de diferentes delitos, algo que no le quita el sueño, ni pareciera darle miedo ir a la cárcel.

Donald Trump llegará a la silla presidencial de los Estados Unidos (EE. UU.) entre varias acusaciones de delitos graves, como lo es estar acusado de falsificar registros contables para encubrir un soborno hecho a la actriz de contenido para adultos, Stormy Daniels, por una cantidad de US$130.000 y evitar un escándalo previo a las elecciones del 2016.

Donald Trump será el primer convicto en ser presidente de Estados Unidos

La Casa Blanca recibirá al primer convicto en la historia de los Estados Unidos como presidente de la nación de uno de los países más poderosos del planeta. Donald Trump será el número 47 en sentarse en el capitolio, desde donde dirigirá impunemente.

Donald Trump está acusado del llamado “Asalto al Capitolio”, un delito que cometió el 6 de enero del 2021 cuando sus seguidores entraron a la Casa Blanca en un intento por detener la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y que a la fecha no ha sido imputado por la Incitación a la insurrección y conspiración para impedir la ejecución de la ley en los Estados Unidos.

El nuevo presidente de los Estados Unidos enfrenta cargos judiciales que van desde obstrucción a la justicia hasta fraude electoral y fraude fiscal, mismos que no le quitan el sueño, y ni siquiera logran meterle miedo.

El virtual presidente electo de Estados Unidos se sentará en la Casa Blanca, desde la que, sus delitos se irán a su expediente, y literal, no pasará nada, no pisará la cárcel, por lo que, ¿a qué le tiene miedo?

Este es el miedo de Donald Trump tras asumir la presidencia de EE. UU.

Por increíble que parezca, Donald Trump reconoció en un programa de radio de 1993 que el simple hecho de estrechar las manos con otra persona le genera miedo y fobia: “Tengo miedo a los gérmenes”.

“Una de las maldiciones de la sociedad estadounidense es el simple acto de estrechar manos”, escribió Donald Trump en su libro ‘The Art of the Comeback’ (El arte del regreso) publicado en 1997.

El virtual presidente electo de Estados Unidos ha mencionado que es fanático de la limpieza de manos, por lo que, según algunas personas que han estado junto a él, le molesta exponerse a cualquier potencial fuente de contagio de gérmenes.