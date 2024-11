Alejandro Moreno responde al desafuero: “Morena es una dictadura” y anuncia gira nacional

Ante la posibilidad de que hoy se retome la denuncia de desafuero en su contra, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó sentirse “feliz” de que se presente la solicitud en la Cámara de Diputados, pues considera que esto confirmaría su acusación de que Morena está operando como una dictadura.

Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se integra la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de resolver los casos de desafuero y juicio político; y en ella la mayoríaa de los legisladores son de Morena.

En una rueda de prensa, Moreno Cárdenas criticó lo que calificó como un intento de la oposición de “amañar” el proceso y advirtió que su partido emprenderá una gira nacional para denunciar lo que considera un acto injusto por parte del oficialismo.

No tengo nada que esconder, les he ganado todo y eso se refleja en que no tienen capacidad, que no tiene argumentos y lo que quieren es el poder inmediato”

— Alejandro Moreno