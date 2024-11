Mujer denuncia acoso sexual por parte de un sujeto que la tocó sin su consentimiento en CDMX

Este jueves 7 de noviembre se hizo viral un video de una mujer que presuntamente fue atacada sexualmente por parte de un hombre que le realizó tocamientos a sus glúteos sin su consentimiento en la Ciudad de México (CDMX).

La mujer indicó que el hombre, del que se desconoce su identidad al momento, le realizó tocamientos en sus glúteos cuando ella iba caminando sobre las calles de Churubusco en la CDMX.

Mujer graba a su atacante sexual en calles de CDMX

La mujer grabó a su presunto atacante sexual y narró que cuando ella caminaba por las calles de Churubusco, casi tezontle, a la altura del Sanborns, se le acercó un hombre por detrás y le tocó sus glúteos.

“Hoy mientras caminaba sobre Churubusco, casi tezontle a la altura del Sanborns, se me acercó por atrás y me apretó el trasero”, mencionó la mujer en el video que publicó en redes sociales.

La víctima de presuntamente acoso sexual decidió confrontar a su atacante, por lo que sacó su celular y empezó a grabarlo, diciéndole que aceptara que le había hecho tocamientos sin su consentimiento.

“Me tocaste pinche güey, ¿Qué me pides perdón imbécil?, eres un acosador, me tocó las nalgas y todavía me quiso pegar el pendejo”, narraba la mujer víctima de acoso sexual mientras grababa y confrontaba al sujeto.

Debido a los hechos, la Unidad de Contacto del Secretario (SSC CDMX) informó que al lugar acudió la unidad de policía MX-739-N2 pero no encontró a la víctima, por lo que señaló que la mujer debe acudir al Ministerio Público a formalizar la denuncia contra la persona señalada.

¿Qué hacer si me acosan en la calle?

Si eres acosada sexualmente en las calles de la Ciudad de México podrás comunicarte al 911 para solicitar ayuda, además podrás acudir al Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para interponer una denuncia.

De igual manera, si te encuentras en la calle y estás siendo acosada, podrás acercarte con los elementos de la SSC para solicitar su ayuda, y si estás dentro de las instalaciones del Metro solicita apoyo a elementos de seguridad o personal identificado con el logotipo del STC .