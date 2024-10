Hilario enfrenta hasta 70 años de cárcel por feminicidio de joven que defendió a hermana

Un juez declaró a Hilario “N” como el responsables del feminicidio de Alma Lourdes, joven trabajadora de una carnicería que increpó al hombre por acosar sexualmente a su hermana, los reclamos de la joven desataron la furia del hombre de la tercera edad que después de una discusión regresó al establecimiento con un arma de fuego para disparar a la joven.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que en la audiencia del 15 de octubre, del juicio oral que se estableció al procesado, el juez determinó que el hombre de 71 años es responsable de los delitos de feminicidio y acoso sexual, cometidos en el municipio de Cajeme.

Asesino de trabajadora de carnicería permanecerá en prisión preventiva Foto: Fiscalía de Sonora

“El juez emitió el fallo condenatorio en contra de Hilario ‘N’, explicó de forma detallada que los medios de prueba de la FGJES fueron idóneos y pertinentes para demostrar su responsabilidad de Hilario”.

El juicio oral se desarrolló entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre, el Ministerio Público presentó 30 testimonios, los cuales fueron positivos para el caso presentado por la fiscalía estatal, aunque aún está pendiente que se dicte la sentencia por ambos delitos.

Esto ocurrirá el próximo lunes 21 de octubre, cuando el juez de a conocer la individualización de las sanciones que deberá imponer al acusado; la pena máxima por el delito de feminicidio es de 70 años y por acoso sexual de 8 años.

Familia celebra determinación del juez

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, dijo sentirse feliz porque se haya declarado culpable a Hilario, ya que fue un proceso cansado, ahora solo están a la espera de la audiencia en la que se establecerá la sentencia para el responsable de arrebatarle la vida a su hija.

“Dios nunca nos dejó y nos ha demostrado que este gran juez que tuvimos fue maravillosos porque no se dejó intimidar por la defensa, siempre fue muy razonable y le damos mucho las gracias. Se hizo justicia para Alma, vamos a tener ese cierre que tanto anhelamos y un poco de tranquilidad, aunque su ausencia no la voy a poder superar porque la extraño todos los días, su valentía de haber luchado para que ese desgraciado no la matara”.

El gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, celebró la decisión del juez: “La justicia llegó en el caso de Alma Lourdes. El responsable fue declarado culpable por los delitos de feminicidio y acoso sexual y, con ello, reafirmamos nuestro compromiso de que en Sonora no habrá impunidad. Nadie, absolutamente nadie, estará por encima de la ley. Mi solidaridad para su familia. Seguimos trabajando para erradicar la violencia de género en nuestro estado”.

Sin mostrar remordimientos

Sobre este caso, se difundió un video grabado desde afuera de la vivienda de hombre, a la que llegaron elementos policíacos, con quienes intercambió algunas palabras, pero sin salir del domicilio y con una actitud retadora.

“No tengo nada que platicar con ustedes porque no les debo nada, aquí estoy y los miro de frente ¿qué les falta? Se la van a pelar para que salga porque no tengo por qué, si me muero por culpa de ustedes tengo quién responda por mí. ¿A quién he matado para que ustedes estén aquí?”.