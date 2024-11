“Christian perdió las llaves de su coche y por eso me golpeó”, relata Melanie

Melanie de Jesús, víctima de una agresión a manos de su novio Christian Rojas Martínez, narró que la golpiza en su contra se debió que le reclamó que ella tenía las llaves de su coche y no podía arrancar para irse de la fiesta, en donde previamente tocó indebidamente a una de sus amigas.

En una entrevista con N+, la joven estudiante de enfermería narró que en la fiesta en donde estaban, su novio agarró el glúteo de una de sus amigas, acción que causó su enojo, le reclamó que no podía realizar ese tipo de conductas, aún así le dijo que al día siguiente se podía solucionar el tema con mayor tranquilidad.

“Salimos de la fiesta, nos subimos al carro, me dijo que él no era así, me repetía muchas veces eso, toma el carro, se va y regresa a golpearme porque según yo tenía las llaves porque no las encontraba, el carro es de botón, detectando las llaves adentro se activa el motor, se la cayeron y creyó que yo las tenía, se bajó llegó y me golpeó, es como aparece en el video”.

Con los primeros golpes Melanie perdió el conocimiento, no se dio cuenta de la intervención de su amiga Danna Paola, a la que calificó como un ángel que no la dejó, pocos segundos después recuperó la conciencia y se dio cuenta que Christian Rojas la arrastraba.

“Él me arrastra, me lleva lejos de la cámara, intento levantarme y no podía, me estaba ahogando con mi sangre, por eso me quería levantar, no me dejaba, me empujaba, fue cuando entraron mis amigos a quitármelo de encima porque me estaba desangrando”.

Danna fue un ángel para Melanie

Con la intervención de sus amigos, a los que Danna les fue a avisar de la golpiza, consiguieron detenerlo, aunque llamaron a la policía y llegó una patrulla, los agentes no quisieron detener al agresor porque no había ninguna orden en su contra ni fueron testigos de la golpiza, situación que aprovechó para fugarse.

“Estoy totalmente agradecida con Danna, yo no sé que hubiera pasado conmigo si ella no hubiera estado ahí, quizá no estaría contando mi historia, Danna fue un ángel para mí en ese momento, hizo lo que pudo para quitármelo de encima, cuando vio que no podía pidió ayuda y se lo agradezco demasiado”.

Christian insultaba Melanie cuando bebía

Como no fue detenido por la policía, Christian se atrevió a ir al hospital para ver a Melanie, con el paso de los días, uno de los amigos de su agresor de contó que bajo engaños lo llevó al hospital, pues le dijo que habían chocado, pese a que fue a verla, en ningún momento tuvo contacto con ella.

Sobre su noviazgo, el cual llevaba un año, dijo que era una relación típica, salvo los momentos en que Christian bebía alcohol.

“Era una relación normal, ir la cine, a comer, como cualquier otra relación, algunas ocasiones se molestaba cuando tomaba, se ponía agresivo, me insultaba, me humillaba, hasta que pasó esto, fue lo peor que hizo”.

Melanie lamentó que haya hombres que comenten en redes sociales que ella fue la culpable, que seguramente provocó a su novio para que reaccionara de esa forma. Además de esto, el acoso y quererse aprovechar de la situación no se hicieron esperar, como fue el caso de su papá, que después de estar ausente varios años de su vida publicó su número de cuenta para recibir dinero que supuestamente sería para su hija, también crearon perfiles falsos de su amiga Danna para pedir dinero.

Melanie pidió a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia que se atrevan a denunciar, que sepan que no están solas, que no permitan los gritos, empujones o insultos en el noviazgo, ya que la violencia aumentará y no quiere que otra mujer experimente lo que ella vivió.

Exigió a las autoridades que detengan a su agresor “porque necesita pagar lo que me hizo, fue horrible lo que me hizo, no me gustaría que siga prófugo y cometa con otra mujer lo que me hizo, eso no se vale, que las autoridades se hagan cargo de meterlo a la cárcel y pague sus actos”.