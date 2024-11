Modus operandi del robo de datos de Internet en tu celular: pierdes más de 50%

El llamado robo de datos en el servicio de Internet de los teléfonos celulares se come hasta más de 50% del plan o las recargas que realizan los consumidores mexicanos para navegar, usar Apps y disfrutar de películas, videos y música en línea.

A través de las redes sociales, los consumidores afectados denunciaron que sus “datos” duran cada vez menos, que reciben alertas sobre un presunto consumo excesivo de Internet y enfrentan gastos o recargas que se duplican y levantan la sospecha de que “alguien” roba su datos.

“Estoy en mi casa, con datos apagados y me llegan mensajes, con minutos de diferencia, de que ya consumí el 75% de mi Internet y luego el 100%??? Y en la App dice que he consumido 1.12 de 8 GB”.

“Pues mi corte de este mes llegó bien, pero ahorita verificando en 14 días ya va más de la mitad de mi consumo de datos!!”, advirtieron las personas afectadas a través de mensajes publicados en “X”, que son acompañados de reporte oficial de consumo.

Lo peor es que detrás de tales denuncias también existen recibos y notas de pago que alertan sobre un incremento de hasta 200% o más en la mensualidad de su consumo de Internet móvil.

“Mi plan de datos es de 300 pesos mensuales, con 2 gb de servicio, que me da redes sociales ilimitadas, llegaba a fin de mes sin agotarlo y, por más de un año, no tuve ningún inconveniente.

“Pero mi penúltima factura me llegó de 400 pesos, consideré que tal vez había ocupado de más las aplicaciones y no tuve inconveniente en pagarlo; pero la más reciente me llegó de mil pesos, lo cual ya es un abuso y la empresa de telefonía no me da ninguna solución”, señaló Marco Treviño.

“Tengo un plan que incluye 8 GB de Internet que me ofrecieron por 499 pesos al mes, aunque desde que lo contraté nunca he pagado esa cantidad, porque mis datos siempre se terminan y pago un poco más, pero el mes pasado ya me tocó pagar un recibo de $1,767 pesos”, narró Daniel Acevedo.

Los usuarios también denunciaron aumentos de hasta 200% en la factura de del servicio de datos móviles. (Red social "X")

Modus operandi del robo de datos móviles

Para los usuarios afectados, el modus operandi del presunto robo de datos móviles apunta hacia los empresas de telefonía, que proporcionan los reportes oficiales sobre el consumo de Internet y el pago que, sí o sí, deben cubrir cada mes.

Mientras que las empresas solo informan del monto de la factura y ofrecen recomendaciones sobre la configuración de redes y el uso respaldos en la nube, que pueden ayudar a los usuarios a administrar mejor su plan o recarga de Internet.

El jefe de la licenciatura en Tecnologías de la Información en la Universidad La Salle, Rafael Pazarán, explicó a Publimetro que el verdadero modus operandi del problema descrito está en los hábitos de navegación y los datos móviles que demandan las Apps descargadas en los teléfonos.

Así como en las actualizaciones de esas mismas aplicaciones y en una mala administración de los videos, música, películas por streaming; además de la contratación de planes que no se ajustan a las necesidades y actividades que realizan los usuarios cuando navegan por Internet.

Indicó que dichos problemas se “chupan” un promedio de 2 GB mensuales, que pueden parecer poco, pero que en realidad representan entre 25% y 33% de un plan de 6 a 8 GB, y hasta 66% de algunas de las rentas y recargas más baratas de 3 GB o 200 pesos mensuales.

El también líder del programa del Programa de Transformación Digital de la La Salle precisó que un video, con calidad HD a 4K en YouTube o Facebook, consume de cinco a 40 megas; pero, si se trata de una película en Netflix gasta 800 megas, que prácticamente consumen 100% de un “plan sencillo de 1 GB.

“Tenemos un consumo alto porque esas plataformas se llevan el mayor cantidad de datos, pero la gente no se da cuenta y cargó la reproducción –de música o audio– en Spotify con HD; o configuró YouTube con 4K y, si somos consumidores de TikTok, tenemos un incremento masivo de Internet y costos”, dijo.

“Las denuncias de alto consumo de datos móviles, a través de teléfonos celulares, están asociadas a eventos como las elecciones en México o EU, porque los usuarios descargan y envían más videos sobre estos hechos, con la mejor resolución; además publican memes, reels e historias en redes sociales de forma masiva. “Y El Buen Fin de 2024 es el próximo evento y pico masivo del consumo de datos, que puede agotar las recargas o planes móviles y disparar el costo del recibo de Internet, porque la gente va comprar desde su teléfono celular”. — Rafael Pazarán, investigador de La Salle

Plan o recarga ideal de datos móviles

El jefe de la licenciatura en Tecnologías de la Información de La Salle estimó que:

Los consumidores mayores de 35 años requieren un promedio de 8 GB mensuales , para navegar sin problemas.

, para navegar sin problemas. Tal cantidad de datos alcanza para tres o cuatro películas , un promedio de 200 correos electrónicos y de 200 a 400 canciones en Spotify.

, un promedio de electrónicos y de en Spotify. Si el usuario es un millennial o centennial , menor de 35 años, requiere 16 GB mensuales de Internet , para cubrir cinco o seis horas diarias de navegación.

, menor de 35 años, , para cubrir cinco o seis horas diarias de navegación. Los más jóvenes pertenecen a la generación llamada “sin aburrimiento” , que se conecta en todos lados : cuando espera, en la comida, transporte, al despertar, antes de dormir, al estudiar y hasta en el trabajo .

, que : cuando espera, en la comida, transporte, al despertar, antes de dormir, al estudiar y . Los datos del IFT señalan que el pago promedio de datos móviles en México va de 1.5 y 2.5 GB, que pueden duplicarse a través de promociones que ofrecen algunas empresas de telefonía.

Servicios y Apps que más datos consumen

Un estudio de AT&T México y The CIU presentaron que:

96.8 millones de personas acceden al mundo digital a través de su celular .

de personas . Hay 130 millones de smartphones activos , con servicio de banda ancha de Internet móvil.

, con servicio de banda ancha de Internet móvil. Esta última cifra arroja que existe el mismo numero de personas y teléfonos inteligentes en el país.

5 redes sociales más utilizadas y su consumo de Internet

AT&T México y The CIU reportaron que los cinco redes sociales preferidas por los mexicanos reportaron el siguiente datos de consumo, en el último año: