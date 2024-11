Sujeto golpea a su novia con tubo y después pide que no lo acusen con su mamá

Un nuevo caso de violencia de género conmocionó el Estado de México. De acuerdo con una internautas de X, un hombre agredió físicamente a su pareja utilizando un tubo como arma. Los hechos ocurrieron en Coyotepec. Gloria, nombre de la denunciante, compartió diversos datos que volvieron el tema tendencia en X.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentó diversas lesiones en el rostro a causa de todos los golpes que recibió, mismos que la dejaron inconsciente. Vecinos de la zona escucharon gritos y golpes por lo que acudieron en auxilio de la víctima. Tras ser detenido, el hombre suplicó que no lo acusaran con su mamá.

El señalado luchó por minimizar su acción y pidió que no lo denunciara con su madre. Esta reacción es común en casos de violencia de género, donde los agresores buscan controlar y manipular a las personas: “Les pido por favor de que no le hablen a mi mamá”, fueron las palabras exactas del agresor.

Pese a todo lo antes dicho, “¿qué creen? Que los puercos no encontraron delito alguno que perseguir y lo dejaron escapar”. Se presume que el implicado quedó en libertad. El reportero Carlos Jiménez también difundió el hecho e incluso compartió videos en los que se ve cómo el agresor violentó a la joven que quedó inconsciente en el suelo.

“¿Cómo se encuentra actualmente la chica? Podrás conseguir información, esto sí lo considero importante”, “¿Ven por qué es importante romperles su madre al momento y no esperar a las autoridades?”, “¿Cómo que no hay delito alguno?!!! Ésa chica no se ve nada bien; si no es que esté en coma” o “¡Que impotencia! ¿Cómo que no hubo delito?, por eso uno toma ‘justicia’ por su propia cuenta y linchan a este tipo de personas” son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.