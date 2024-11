Franeleros y operativos secuestran calles de BJ en eventos en la Plaza y Estadio Azul

Los franeleros, mejor conocidos como ‘viene viene’, secuestran las calles de la alcaldía Benito Juárez aledañas al Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’, durante los conciertos y partidos de futbol que se realizan en los recintos, mismos que hace más de una semana fueron clausurados por no cumplir las reglas de protección civil, mientras que con operativos se restringe el paso de residentes.

Durante los últimos días se hizo viral en redes sociales un video en el que una vecina de la colonia Noche Buena denunció que un elemento policiaco no la dejó pasar a su casa –que se encuentra a una calle de la Plaza de Toros– a pesar de que mostró su identificación para demostrar que estaba en su domicilio.

Y es que desde hace dos semanas, las calles aledañas al Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’ han sido cerradas para evitar que los asistentes de los eventos usen los lugares de estacionamiento de los vecinos; no obstante, varios de los residentes han denunciado que –pese a ello– no les dejan ingresar con automóvil a sus hogares.

“Es increíble lo que está pasando en Ciudad de los Deportes, tuve que bajarme a quitar las cosas de esos señores (elementos policiacos encargados del cierre de vialidades) porque secuestraron mi calle en donde vivo. ¡Basta! Mostré la credencial de mi domicilio, dije que traía un bebé, y ah no, hasta que me ensucié y bajé, ya bajaron la cabecita”. — Vecina de la colonia Noche Buena

Frente a dicho problema, Publimetro se dio a la tarea de recorrer las colonias Noche Buena y Nápoles, que han sufrido del cierre de vialidades durante las últimas semanas, en donde se comprobó el malestar general de los vecinos, quienes denunciaron que los franeleros cobran hasta 200 pesos para que puedan ingresar con automóvil a su propio hogar.

Un vecino anónimo de la colonia Noche Buena, mencionó que es un ‘relajo’ cada vez que hay un concierto en la Plaza de Toros o un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues aunado a que hay un caos vial por el cierre de calles, en cada esquina hay grupos de personas que beben alcohol y se orinan en las calles, originando un foco de infección.

“Cierran las calles y no nos dejan pasar a los que vivimos aquí, les decimos que vivimos aquí (oficiales) y nos dicen que debemos dar la vuelta (...) algunos te dejan pasar y algunos no, desgraciadamente es un problema por el estacionamiento. Y los ‘viene viene’ hasta nos quieren cobran por estacionarse, apartan lugares y cobran hasta 200 pesos”, comentó.

Franeleros secuestran calles de BJ por eventos en el Estadio Ciudad de los Deportes y Plaza de Toros Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“Apenas vino Alejandro Fernandez y estaba lleno, pero la gente es muy imprudente, quieren llegar a estacionarse casi hasta la puerta, y no es una zona apta para esto, cuando hicieron la Plaza y el Estadio estaba desierto aquí (...) Se toma mucho alcohol cuando hay conciertos y dejan la calle llena de botellas porque la gente se pone a tomar y a orinar”. — Vecino colonia Noche Buena

El colono también expuso que el cierre de calles, coordinado por la SSC y la alcaldía Benito Juárez, no ha servido de mucho porque sigue existiendo un caso vial y dificultad para poder ingresar a su domicilio –sobre todo para quienes no han renovado su INE– por lo que hizo un llamado a las autoridades a diseñar una nueva estrategia para una mejor convivencia.

“A final de cuentas es lo mismo, porque cierren o no cierren las calles es lo mismo (...) Estamos rentando aquí (Noche Buena) y la INE no la he cambiado y no me dejan pasar; y cuando vienes por otro lado está cerrado, das mucha vuelta y el tráfico está pesadísimo. Para cruzar Insurgentes tarda 7 minutos, pero cuando hay eventos es casi una hora”, criticó.

Franeleros y operativos secuestran calles de BJ en eventos en la Plaza y Estadio Azul Foto: Nicolás Corte / Publimetro

¿Menos franeleros?

Otra vecina de la colonia Nápoles argumentó que fue buena idea cerrar las calles durante los eventos en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros ‘La México’, pues aseguró que la presencia de franeleros ha disminuido casi al 100% durante las últimas semanas, aunado a que “hay menos coches en la zona”.

“Ante los franeleros invadían más el espacio, pero ahora hay menos tráfico interno e intercalado porque hay menos carros (...) Cuando llegas a la calle, y dices que aquí vives, los policías te dejan pasar. Yo lo veo positivo (cierre de calles) porque hay menos carros y la gente deja menos sucia la calle, porque en eventos nos dejan la coca cola amarilla (botella con pipí) y dañan con sus coches los árboles”, explicó.

Incluso, la vecina afirmó que los ‘viene viene’ que controlaban las calles aledañas a los recintos, pertenecían a una sola familia, quienes –por muchos años– tuvieron el poder de las vialidades. “Antes cobraban muy caro, te juntaban los carros que llegaban con los tuyos; pero desde que están cerrando calles quitaron a los franeleros, que era una sola familia que abarcaba todas las calles”. — Vecina colonia Nápoles

Franeleros y operativos secuestran calles de BJ en eventos en la Plaza y Estadio Azul Foto: Nicolás Corte / Publimetro

¿Qué dice la autoridad?

La alcaldía Benito Juárez confirmó a Publimetro los operativos que se realizan en las inmediaciones de estos recintos.

“Hay un dispositivo de seguridad establecido y permanente para este tipo de eventos…. Los elementos depende del número de asistentes y los cierres corresponden a la Subsecretaria de Vialidad. Estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad en beneficio de los vecinos”.

Esto confirma la participación de uniformados con motivo de los eventos en el Estadio y la Plaza, aunque no aclara las medidas que deban seguir los habitantes de la zona para llegar a sus hogares.