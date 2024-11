“Cero impunidad al abuso sexual”: Máximo Bravo recolecta firmas para dar a conocer su caso

Recientemente, Máximo Bravo Leal, el joven de 15 años que denunció a su madre por abuso físico, psicológico y sexual comenzó a recolectar firmas en Change.org para que esto se le haga llegar al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

En un video que publicó en sus redes sociales, Máximo comentó que su madre logró reunir 3 mil firmas para llamar la atención del actual rector de la Universidad de Guadalajara, cargo por el que actualmente Leticia Leal Moya está contendiendo.

Bajo ese contexto, “yo creo que somos capaces de recolectar más de 3 mil firmas para que se me escuche y que no quede impune el abuso sexual que me hizo mi mamá. Les pido mucho su apoyo, por favor con esas firmas”, expresó el menor.

Dentro de la página de Change.org Máximo hace un recuento de lo que ha sucedido desde que decidió alzar la voz. Comparte que el pasado 4 de noviembre de este año llevó a acabo una conferencia de prensa para hacer públicos los abusos físicos, mentales y sexuales que su madre, la académica, Leticia Leal Moya, llevó a cabo en su contra.

De acuerdo con el menor, su madre es una persona muy influyente en Jalisco, ya que “fue jefa de jueces, consejera de la Judicatura” y actualmente es rectora del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara.

Bravo Leal asegura que su propia madre ha intentado silenciarlo, “pues mandó a su abogado acompañado de gente armada para intimidarnos a mí y a mi padre cuando yo estaba haciendo público todo”.

De igual forma, menciona que tomó la decisión de hablar porque ella empezó a hablar y con mentiras, “diciendo que yo no la quería ver por manipulación de mi padre y convocando a lincharlo públicamente, cuando en realidad yo no la quiero ver por todos los actos negativos y abusos que ha realizado en mi contra”.

“Las represalias no se hicieron esperar, pues con sus influencias ella consiguió que corrieran a mi padre Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar de su plaza de maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, siendo que mi padre es quien sí me ha defendido, y ella que es mi agresora sexual, no sólo continúa como rectora del Centro de Tlajomulco, sino que ya hasta candidata es a ser rectora general de la Universidad de Guadalajara”, afirmó Máximo Bravo en Change.org.

¿Qué pide Máximo Bravo?

En dicho documento, el joven de 15 años pide:

1.- Que en razón de los actos de abuso sexual que me hizo su madre, Irma Leticia Leal Moya, le sea cancelada su candidatura a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.

2.- Que le devuelvan el trabajo a su papá Nauhcatzin Bravo Aguilar en la misma institución educativa.

3.- Que Ricardo Villanueva, rector General de la Universidad de Guadalajara lo reciba personalmente para que lo escuche y que realice un pronunciamiento en contra del abuso sexual infantil.