Máximo Bravo denunció que fue abusado por su propia madre y ahora enfrenta censura y descalificación

En una conferencia convocado por el propio joven de 15 años de edad y su representación legal, aseguró que está harto de lo que está sucediendo y que no quiere que se le vea como una persona que no sabe, que es un adolescente que fue abusado sexualmente por su propia madre, quien también lo golpeaba y que le dijo que su padre había muerto cuando él tenía apenas 5 años.

“Me decía cosas malas de mi papá. Me decía que era una mala persona; no se vale lo que está pasando, porque mi mamá está diciendo cosas en el Internet que no son reales, me dice que me quiere que me extraña”, dijo en su encuentro con medios de comunicación.

Censura y descalificación

De acuerdo con el tiktoker Alex Flores, el caso de Máximo ha estado rodeado de intimidación, censura y descalificación. En su cuenta de la mencionada red social, reconoció la valentía de Bravo al alzar la voz para denunciar la injusticia que está viviendo.

“Nadie te creemos”

Por otro lado el también activista, acusó a Leslie Jiménez, columnista de El Universal que hizo un video mofándose de la cobertura mediática que está teniendo el caso.

Jiménez se refirió al tema como “feminista se come a su bebé y luego me levanto con un rayo láser, no me crees, vamos a verlo (...) evidentemente nadie te creemos. Este caso se está visibilizando, pero el pequeño problema es que esta viralización del caso está viniendo a partir de cuentas de hombres ‘creadores de contenido’ que tienen serios, problemas con la politización de los feminismos, ese tipo de creadores de contenido están en contra y además de los feminismos de la violencia, vicaria y en este caso ya se ha denunciado la existencia”.

Flores también menciona a Renata Villarreal, “quien está desestimando el caso diciendo que como es violencia vicaria, entonces la denuncia que está haciendo Máximo es falsa, porque claro cuando se trata de mujeres las denuncias falsas, mágicamente sí existen, pero cuando nosotros que hemos peleado contra las denuncias falsas desde hace años les decimos, entonces estamos locos y como estos dos hay decenas y centenas de cuentas de feministas”.

Además de que varios colectivos feministas “están guardando silencio sobre el caso de Máximo, se están burlando de él y están desacreditando a aquellas personas que le estamos dando cobertura y seguimiento a este caso porque como ya demostré nadie lo está atendiendo”, afirma Alex Flores en su cuenta de Tiktok.

El activista destacó que en una carta titulada ‘En solidaridad con nuestra compañera Leticia’, publicada en La Jornada, están con nombre y firma todas aquellas personas que están encubriendo a esta posible agresora “tenemos por ejemplo al Frente Nacional contra la Violencia vicaria, la organización que también ha incurrido en prácticas de difamación en contra de padres de familia; “tenemos también al colectivo Revolución Atena, a quien ya he exhibido personalmente por las calumnias y las difamaciones que han hecho en contra de padres de familia de Chihuahua”.

Flores aseguró que todas las mujeres firmantes, todas se dicen feministas y que todas usaron el dolor de millones de mujeres víctimas de violencia como trampolín político para obtener dichos puestos y que a pesar de que llegaron ahí bajo la promesa de proteger a las mujeres de la violencia, ahora están usando todo el poder que acumularon con ese discurso para amedrentar censurar y ridiculizar a un menor de edad víctima de violencia sexual.

Leticia Leal, candidata a la rectoría de la Universidad de Guadalajara

A través de sus redes sociales, Máximo Bravo reveló que su mamá se postuló para ser rectora de la Universidad de Guadalajara, un puesto que consideró ella no merece por todos los abusos de los que fue víctima, incluido el sexual.

“El mensaje que está dando ahí la Universidad es que está haciendo todo lo posible para que el abuso sexual quede impune”, dijo el menor.

“Yo les pido, por favor, que hagan saber esto a Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara y a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que le hagan saber que mi mamá les está mintiendo, que mi mamá está diciendo mentiras”, concluyó.