CDMX va por tope en tarifas de estacionamientos públicos

Desde el Congreso de la Ciudad de México buscan poner un tope a las tarifas de los estacionamientos públicos, con el objetivo de limitar los cobros excesivos y mejorar la accesibilidad en estos espacios, pues hay zonas de la capital que el costo de una hora es de hasta 200 pesos, lo que afecta al bolsillo –principalmente– de los trabajadores.

Por ello, el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para que la Secretaría de Movilidad (Semovi) establezca tarifas que no superen los 5 pesos por cada fracción de 15 minutos y los 20 pesos por hora.

De esta forma, se busca que exista una regulación de precios en los estacionamientos públicos de la capital para acabar con los cobros desmedidos que actualmente afectan el bolsillo de los habitantes, así como a los miles de conductores que todos los días se desplazan al interior y en las periferias del Valle de México.

La iniciativa también propone una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, con el fin de que las 16 alcaldías de la Ciudad de México se adhieran al tope tarifario establecido por la Secretaría de Movilidad garantizando que las tarifas sean coherentes y justas en todas las zonas de la capital.

En entrevista con Publimetro, Pedro Haces Lago argumentó que debido a que no hay regulación en los estacionamientos, los operadores fijan precios ‘arbitrarios’ que afectan a miles de personas que dependen de sus vehículos para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales, pues “estos gandallas han abusado durante años de los bolsillos sin que nadie les ponga un freno, pero ya se les acabaron esos excesos, se les acabó su fiesta”.

Si bien la propuesta se enfoca especialmente en los sectores de la población con recursos limitados, el diputado de Morena subrayó que su beneficio se extiende a toda la ciudadanía, por lo tanto, se espera que esta reforma no solo mejore la calidad de vida de los habitantes, sino que también facilite la movilidad de miles de personas que provienen de zonas aledañas a la capital y que dependen de los estacionamientos públicos para resguardar sus vehículos mientras realizan sus actividades cotidianas.

“Es un impacto para la economía mensual, se tiene que pagar minimo 70 pesos por hora en el Centro Histórico; no debemos afectar la cartera de trabajadores, y no es un tema de clases sociales, no es un tema de clasismos como lo dejó entrever el PAN, es un tema regulatorio (...) osea ¿el PAN piensa que la gente de Tláhuac no puede ir a Cuajimalpa o Álvaro Obregón, a las zonas clase media - alta a estacionar su vehículo? Claro que lo puede hacer”.

— Pedro Haces Lago