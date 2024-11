Jorge Romero desata pelea entre el PAN y Morena en Congreso CDMX

Las bancada del PAN y Morena se enfrentaron en el Congreso de la Ciudad de México por la llegada de Jorge Romero a la dirigencia nacional de Acción Nacional, pues la mayoría de la 4t solicitó ante el pleno que el nuevo presidente panista sea investigado por su presunta participación en el llamado “Cartel Inmobiliario” que operó en la alcaldía Benito Juárez.

En un intenso debate, los legisladores de Morena y aliados, pidieron a Jorge Romero aclarar el destino de los 8 mil millones de pesos que se ocuparían para la reconstrucción de la Ciudad de México, a fin de evitar que lleguen personas acusadas de corrupción o cualquier otro delito a la vida pública del país.

En conferencia de prensa, luego de que la diputada Brenda Ruiz presentó en un Punto de Acuerdo –aprobado por la ‘aplanadora’ de Morena– en el que solicitó que el Congreso capitalino exhortara al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para que se investigue exhaustivamente los señalamientos en contra del recién electo dirigente nacional.

“La grave problemática de las construcciones irregulares que, a raíz de múltiples manifestaciones de vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, en apoyo a investigaciones periodísticas, se logró destapar la operación que desde hace más de 15 años existía. La serie de actos de corrupción de un grupo cercano del político, Jorge Romero Herrera, pone en riesgo la vida y patrimonio de las personas que forman parte de una comunidad pues no existe una certeza de la calidad de las obras”.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, señaló que la 4T seguirá denunciando las ‘fechorías’ que durante tiempo han cometido miembros del PAN, como ocurrió con el manejo de un Fondo para la Reconstrucción en el que participó Jorge Romero, recién designado Presidente nacional de ese instituto político.

“Nos referimos a algo que pasó aquí (en la entonces ALDF) en el 2017, cuando Jorge Romero era diputado local, al igual que el fallecido Leonel Luna y Mauricio Toledo. Esa es una realidad que hasta hoy se sigue viviendo y es que desaparecieron el Fondo para la Reconstrucción”, reclamó.

También dio a conocer que sus integrantes realizarán un foro sobre la Ley de Desarrollo Urbano y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), con la finalidad de que la ciudadanía tenga todos los elementos para hacer valer sus derechos y poder defenderse ante la corrupción inmobiliaria.

La diputada Brenda Ruiz recalcó que de los 8 mil millones de pesos que fueron designados para la reconstrucción de la Ciudad de México, luego de la destrucción que dejaron los sismos de 2017, Jorge Romero, encargado de esta tarea, sólo pudo comprobar el gasto del 3.4% de estos recursos, ya que ningún edificio afectado fue reconstruido o remodelado.

“Tiene muchas cuentas pendientes que aclarar, que cuentas sobre el Fondo de la Reconstrucción, porque dejaron todo en ceros, porque ningún edificio fue reconstruido o arreglado, y no sólo eso, es el jefe del cartel inmobiliario, por más que se aferren a negarlo y decir que es una ficción y fantasía”, sostuvo.

Precisó que las personas involucradas en el Cartel Inmobiliario, han tenido que devolver a la Fiscalía local más de 80 propiedades que obtuvieron de manera ilegal, como una forma de resarcir el daño, por lo que no se trata de ninguna fantasía y el cartel inmobiliario es real “y el jefe se llama Jorge Romero”.

La bancada de Acción Nacional salió a defender a su líder nacional Jorge Romero, y acusó a la 4T –a quien llamaron ‘Cartel del Aborto’– de tener miedo por la llegada de la nueva dirigencia del PAN, que fue atacada durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La diputada América Rangel criticó que el Gobierno capitalino de Sheinbaum –apoyado por la exfiscal Ernestina Godoy– investigó a Jorge Romero, pero no le encontró nada. Por lo que afirmó que Morena tiene miedo del nuevo líder panista, quien prometió que el PAN dará batalla para ganar las elecciones que se aproximen.

“Es muy curioso que Morena, los miebhros del ‘Cartel del Aborto’ señalen a Jorge, porque saben que siempre se ha manejado de forma honesta, y lo saben porque quienes lo investigaron fue Sheinbaum y su fical Godoy. ¿O acaso los miembros del Cartel del Aborto hicieron mal su trabajo? Porque a Jorge Romero le revisaron sus cuentas bancarias y los contratos en BJ; le intervinieron su teléfono, sus correos, y no encontraron nada, porque si no, lógicamente hubieran procedido con todo el aparato del gobierno que ustedes tienen, pero no pudieron”.

— América Rangel