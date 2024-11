Día del Hombre: ¿cómo surgió esta fecha conmemorativa de cada 19 de noviembre?

El Día Internacional del Hombre se extendió a todos los países desde 1999 y actualmente es reconocido como un evento internacional, bajo el reconocimiento de las Naciones Unidas. Sin embargo, tuvo su inicio hace más de 30 años, con el profesor de una universidad.

El Día Internacional del Hombre surgió en 1992

El profesor Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en en la Universidad de Misuri-Kansas, fue el primero en proponer y establecer el Día Internacional del Hombre en el año 1992. De hecho, se tiene registro del origen de la fecha conmemorativa y el evento realizado.

“El 7 de febrero de 1991, a un pequeño grupo de hombres de Kansas, entre los que se encontraba el profesor Thomas Oaster (...) se le ocurrió la idea de un “día libre para los hombres” como forma de agradecer a los hombres por las contribuciones que hacen a la sociedad”, registró el Kansas City Star.

Entre 1991 y 1992, Oaster redactó pequeños folletos bajo el título “Internacional Men’s Day. Experience Education and Culture for Men and Women”; que repartió entre más invitados.

La columna del enero 27 de 1992, recuperada en el archivo de la página web International Men’s Day, rememoró los esfuerzos del profesor.

“Tom Oaster, activo en el movimiento masculino, tiene información sobre temas del Día Internacional del Hombre (...) El 7 de febrero permite a los participantes de este año definir cómo serán las celebraciones futuras. Algunos pueden tener comidas compartidas. Otros pueden tomarse un tiempo libre”, redactó Fred Wickman en su columna.

Sin embargo, fue hasta el año 1999 que se reconoció de manera internacional en Trinidad y Tobago, por iniciativa del Comité Internacional del Hombre.

De esta manera, desde el año 2011 el Comité Directivo del Día Internacional del Hombre se reúne para discutir las necesidades y los derechos de los hombres, en colaboración de instituciones como la Organización Mundial de la Salud.