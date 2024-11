Leticia Leal dejará la batalla legal para convivir con Máximo Bravo, el hijo que la acusa de abuso sexual

De acuerdo con la cuenta de TikTok “Justicia para Máximo” donde el menor ha compartido el proceso y ha pedido ayuda para dar a conocer su caso, recientemente su madre publicó un video en el que asegura que abandonará la batalla legal por la convivencia.

“El viernes pasado me enteré de que mi mamá, Leticia Leal, subió un vídeo en el que dice que va a dejar la lucha jurídica por la convivencia y dice que la va a dejar por el amor que me tiene y mi dignidad”, menciona el menor en los primeros segundos de su video.

Posteriormente, Máximo menciona que su dignidad fue destrozada en el primer momento en el que su madre abusó de él y no sólo eso, “sino también cuando se hizo pasar por víctima de violencia vicaria, eso lo subió en periódicos, en televisión, en redes sociales diciendo un montón de mentiras y por eso yo me vi en la obligación de empezar todo esto, de subir los vídeos.

De acuerdo con el joven, todo esa cobertura mediática estaba perfectamente orquestada por Leticia Leal Moya para que no se supiera la verdad “de que ella fue la que abusó de mí y en cuanto al amor que dice que me tiene, yo los invito a ver el video en el que no se ve ninguna lágrima en su cara, no se ve ningún tipo de arrepentimiento y no me ofrece ninguna disculpa a todos los abusos que me hizo”.

En el mencionado video, Máximo destaca que la académica dice que lo quiere y que lo extraña, pero lo está leyendo desde una carta redactada por su abogados. “Lo único que quiere es cuidar su carrera política. No quiere perder sus lujos, su poder, todo lo que tiene. Yo estoy seguro de que quiero seguir con mi lucha. No voy a descansar hasta que no haya impunidad, no voy a dejar de luchar, sentenció Máximo Bravo.

Elecciones para la rectoría de la Universidad de Guadalajara

En otro video publicado en su cuenta de TikTok, el joven informó que se está a días de las elecciones para elegir a quien ocupará la rectoría general de la Universidad de Guadalajara (EDG).

El menor consideró que “de alguna manera con el silencio de la Universidad de Guadalajara está diciendo que está a favor del abuso sexual infantil”, ya que las autoridades de la casa de estudios no se han pronunciado respecto al caso.

Pido por favor, su apoyo en Change.org para que podamos abrirle los ojos al rector Ricardo Villanueva porque tenemos nueve días y la verdad estoy muy agradecido y muy sorprendido de que hayamos llegado a las mil firmas en un día, estoy muy agradecido, por eso yo estoy seguro de que podemos llegar a más de 3 mil firmas. (...) Por favor, apóyenme pueden visitar Change.org y ahí busquen “Cero impunidad al abuso sexual”, ahí pueden entrar y pueden ver la petición, muchas gracias”, concluyó.