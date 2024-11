Para ser fiscal de CDMX, debes conocer el órgano que vas a liderar: Fernando Moreno Caballero

Fernando Moreno Caballero, uno de los siete aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) –cargo que dejó Ernestina Godoy luego de que no logró su ratificación a inicios de 2024– aseguró que el nuevo líder del órgano autónomo no debe ser elegido bajo ninguna presión política, y que este debe conocer los procesos que se realizan en dicho lugar para que pueda entrar en funciones lo más rápido posible sin necesidad de ‘adaptarse’ al cargo.

En entrevista con Publimetro, el único funcionario de la FGJCDMX que compite para ser fiscal capitalino detalló que buscará consolidar la autonomía de la Fiscalía y recobrar la confianza de la ciudadanía en la institución –ante una serie de inconsistencias y persecuciones políticas que presuntamente se han realizado en los últimos años– para que la sociedad sepa que está conformada por personal capacitado, empático y enfocado en las víctimas, todo ello sin dejar a un lado el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México.

El actual Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central resaltó que pese a que compite contra perfiles muy importantes, como el de Bertha Alcalde Luján –hermana de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena– los trabajadores de la FGJCDMX le han brindado su apoyo para que llegue a ser fiscal, debido a que se comprometió a ejercer su cargo durante cuatro años (lo que dura el mandato) sin pensar en brincar a otro puesto de Gobierno, como ha pasado en anteriores ocasiones.

¿Cuál es tu propuesta para llegar a ser fiscal?

— Soy Fernando Moreno, tengo 35 años, actualmente laboro dentro de la fiscalía, llevo 11 años ininterrumpidos dentro de la procuración de justicia. Mi propuesta prácticamente es que alguien interno, alguien que conoce la Fiscalía desde su interior, sea la persona titular (...) se debe tener la experiencia necesaria y conocer la institución que vas a liderar, porque si no la tienes ¿cómo vas a poder mandar en algo en el que no sabes?. Es un proceso en el cual yo como ciudadano estoy interesado y confío en que va a ser transparente, no va a ser nada político, nos hicieron esa promesa de que cualquier ciudadano puede llegar al cargo. Yo soy ese ciudadano, y les doy un plus, tengo la experiencia.

¿Cómo debe ser el nuevo fiscal?

— Alguien que se comprometa a estar en la Fiscalía a un largo plazo, porque a final de cuentas la Fiscalía, como lo vimos en pandemia, nunca descansamos, necesitamos que el titular de este órgano nos ayude, sea un líder, no sea un jefe de escritorio. Que no solo lo vea como un empleo, la Fiscalía para mí no es un empleo, al final de cuentas, para mí la Fiscalía es mi primer trabajo, entré aquí haciendo mi servicio social, me dieron la plaza por mi esfuerzo –porque vieron que era una persona trabajadora– yo no vengo por un empleo más, yo vengo a mejorar la Fiscalía.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta actualmente la Fiscalía?

— Son cuatro. Uno de ellos es consolidar la autonomía de la Fiscalía y recobrar la confianza de la ciudadanía en la institución, donde la sociedad sepa que está conformada por personal capacitado, empático y enfocado en las víctimas. Por consolidar la autonomía me refiero a que la Fiscalía sea autosuficiente, no separarnos políticamente del Gobierno central, pero sí que exista una separación de los recursos materiales, humanos, financieros de la fiscalía del gobierno central. Al día de hoy todavía siguen expidiéndose los recibos de nómina por parte de la Secretaría de Finanzas, no contamos con un reglamento de la ley orgánica.

¿Se beneficiaría a los trabajadores?

— Otro de mis ejes que propongo, es dignificar el trabajo de los servidores públicos para que puedan venir con gusto a trabajar, profesionalizarse de forma académica al 100% –no con cursos de 20 horas– si no una profesionalización en su área en la que están adscritos y que tengan esa libertad de poder ir a estudiar para que el día de mañana esa profesionalización que recibieron la puedan ejercer dentro de su área de adscripción. Yo les garantizaría que no van a ser movidos un año o meses después de haberse adscrito a esa fiscalía, sino porque esa estabilidad en el empleo es muy importante para los trabajadores, para que den el 100 %.

¿Se aprovechará la tecnología?

— Conozco todos los procesos de la Fiscalía e inclusive desde que era Procuraduría, por ello, identifico las áreas de oportunidad, las cuales, considero, podrían atenderse con el uso de tecnologías y plataformas que existen, pues estoy seguro de que su uso podrá eficientar las actividades y trámites que se realizan en la Fiscalía, además de que abonan a la transparencia y rendición de cuentas del órgano investigador. Para las carpetas de investigación es más fácil como lo manejamos con el tribunal, un correo electrónico, nos contestan y lo incorporamos a la Fiscalía. Entonces hay que revisar la infraestructura.

¿Habrá diálogo con la sociedad civil?

— Tengo un enfoque de derechos humanos, así como una perspectiva de género e inclusión, pues pertenezco a la comunidad LGBT+, lo cual me permite dar una atención especializada a los grupos de atención prioritaria y, en general, a todas las víctimas, pues mi función se centra en la integración de carpetas de investigación. Acompañaremos a las colectivas para que puedan sentirse con la confianza de que no les vamos a cerrar la puerta, queremos ser una Fiscalía que no le tenga miedo a las manifestaciones, porque si una manifestación te llega es porque algo estás haciendo mal y tienes que responder al momento.

¿Cómo recobrar la confianza de la ciudadanía?

— Yo creo que lo más importante sí es recuperar la confianza de la ciudadanía, pero hay algo, la ciudadanía no sabe qué hace la Fiscalía. Las personas no son expertos en derecho, entonces cuando tienen el problema, la ciudadanía va y te dice oye, es que me acaban de asaltar. Sí, te acaban de asaltar, pero no saben que tienen que ir a una coordinación territorial. Les vamos a informar a la ciudadanía qué es lo que se debe hacer, y una vez haciendo eso, la ciudadanía ya tendrá conocimiento de donde puede levantar una denuncia, que exista esa comunicación asertiva con la ciudadanía para que no los manden de una Fiscalía a otra.

¿Cómo se realizaría esto?

— Que salgan por default estos videos en redes sociales, como TikTok, en donde te digan ah, vas a denunciar un robo, asiste a la alcaldía más cercana a tu domicilio, por ejemplo. Entonces también saber dónde están ubicadas, visibilizar a todas esas agencias territoriales para que la gente sepa que existe una coordinación territorial cerca de su domicilio y qué es lo que ve.

¿Cómo ha sido el proceso para elegir al nuevo fiscal?

— Muy transparente. Yo creo que el Consejo Judicial ha hecho un excelente trabajo y nos ha aclarado dudas a nosotros como aspirantes, nos ha atendido de forma inmediata y nos ha recibido todo; entonces confío en el Congreso de la CDMX, va a hacer un trabajo apegado a derecho y que no va a ser politizado, que no va a tener influencia en un partido de alguna persona. Que recuerde el Congreso de la Ciudad de México que fueron elegidos por las víctimas, no fueron elegidos por un partido o por alguna persona.

¿Cómo ves la competencia contra Bertha Alcalde Luján?

— Todos (aspirantes) somos ciudadanos, obviamente unos con otro tipo de apoyo, pero yo –al menos– me siento respaldado por mis compañeros, me los he encontrado y me han dicho qué valiente eres, ojalá y quedes tú, porque conoces a la Fiscalía, sé que vas a hacer algo por nosotros, no vas a ser un simple jefe que va a durar los cuatro años y después se va a ir a otro cargo, porque a final de cuentas, mi trabajo siempre va a estar en la Fiscalía como titular o no.

¿Qué sigue en el proceso para elegir al nuevo fiscal?

— Yo creo que los tiempos se van a recorrer, las entrevistas tuvieron que haber sido este lunes 18 me parece, pero derivado de eventos que se iban a hacer en la Plancha del Zócalo, pues se recorrieron, entonces yo creo que se van a ir recorriendo, estaba programada la convocatoria, decía que el 2 de diciembre se presentaría, se votaría la terna y posteriormente se presentaría a la jefa de Gobierno, pero yo creo que se van a recorrer unos días, esperemos y no dilaten tanto.

¿Clara Brugada elegirá al fiscal?

— La jefa de gobierno –de la terna que le mande el Consejo Judicial Ciudadano– enviará una propuesta o enviará la terna completa. No sabemos todavía, pero ya el Congreso de la Unión va a ser el que dé la última palabra para poder elegir al nuevo titular de la Fiscalía.

¿Cuándo se presentará al nuevo fiscal?

— Pues no hay fecha. Pero será el otro año, tiene que entrar en funciones el otro año, tiene que quedar ahora sí, y tiene que ser una persona que conozca la Fiscalía para que luego de que entre a trabajar, no entre esta curva de aprendizaje, entre a trabajar directamente desde el minuto uno.

¿Qué pasaría si entra alguien sin experiencia judicial?

— Ya estamos acostumbrados, a final de cuentas hay un dicho aquí en la Fiscalía, que los jefes vienen, están un rato y se van. Los que nos quedamos somos la tropa, somos los que sacamos con titular o sin titular, nosotros debemos de seguir sacando el trabajo, debemos de seguir atendiendo a la ciudadanía con o sin titular, porque al final de cuentas nos debemos a la ciudadanía, no nos debemos a una persona titular. Entonces hay incertidumbre, yo creo que mis compañeros me podrán entender quién venga, pero confiemos en que exista, que haga un buen trabajo, que humanice al personal, no que lo sistematice.

Para ser fiscal de CDMX, debes conocer el órgano que vas a liderar: Fernando Moreno Caballero Foto: Marisol Argumedo / Publimetro

¿Quiénes compiten por la titularidad de la FGJCDMX?

- Bertha María Alcalde Luján

- José Alejandro García Ramírez

- Mario Alberto Martell Gómez

- Fernando Moreno Caballero

- Ulrich Richter Morales

- Francisco Javier Rodríguez Espejel

- Anaid Elena Valero Manzano