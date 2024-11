De la sentencia a los certámenes: Emma Coronel reaparece en Los Ángeles como jurado de Miss Guatemala USA 2024

Emma Coronel, conocida por ser la tercera esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, fue vista en la gala de Miss Guatemala USA 2024 el pasado domingo 24 de noviembre; este evento, celebrado en el Celebrity Centre International de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, contó con su participación como invitada especial y miembro del jurado.

¿Por qué Emma Coronel fue invitada a la final de Miss Guatemala USA 2024?

La aparición de Emma Coronel llamó la atención de los medios, ya que ocurre apenas unos meses después de su regreso al ojo público durante eventos privados como la Milan Fashion Week en septiembre, donde retomó su carrera como modelo.

La organización de Miss Guatemala USA 2024 anunció dos días antes del evento que Emma sería su invitada de honor, lo que generó gran expectativa; el certamen comenzó a las 18:00 horas y, además de su rol como jurado, Coronel tuvo la tarea de entregar la banda y la corona a Rocío Ochoa, la ganadora de la gran final.

Durante el evento, Emma Coronel mostró su apoyo a la fundación Love And Care For Our Childrens, que trabaja en favor de los niños más necesitados, lo que fue parte del mensaje social del certamen.

A lo largo del evento, Coronel se mantuvo activa en sus redes sociales, compartiendo historias y videos en su cuenta oficial de Instagram; en estas publicaciones, se pudieron ver varios momentos destacados de su participación, incluyendo la entrega del premio final a la nueva Miss Guatemala USA 2024.

Esposa de “El Chapo” roba atención de la prensa en Miss Guatemala USA 2024

Las imágenes y videos mostraron a la esposa del capo mexicano con una elegante presencia, destacándose entre los invitados y recibiendo atención tanto de los asistentes como de la prensa, pues acaparó las miradas por su carisma y su papel relevante en la gala, consolidando su regreso a la escena pública después de los eventos que la vincularon al mundo de la moda y el espectáculo en los últimos meses.

Además, el productor editorial y también jurado del certamen, Jose Vielman, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a la ganadora del concurso y Emma Coronel, quien a pesar de intentar limpiar su imagen apareciento en este tipo de eventos de moda y el mundo del espectáculo, sigue siendo una figura polémica y mediática por haber cumplido una sentencia de tres años, tras ser arrestada en Virginia por importación ilegal de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos, al igual que “El Chapo”.