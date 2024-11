CDMX busca regular propaganda política con ‘Ley de Anti Basura Electoral’

Desde el Congreso de la Ciudad México se busca regular la propaganda política frente a los comicios del 2027, pues el diputado de Morena, Víctor Hugo Romo, presentó la iniciativa ‘Ley de Anti Basura Electoral’, que busca combatir el desorden visual y la saturación de publicidad en las calles de la capital del país durante las campañas electorales.

Ante el pleno del Congreso capitalino, el legislador señaló que la ‘Ley de Anti Basura Electoral’ tiene como objetivo principal regular la colocación de propaganda electoral en el espacio público, priorizando la seguridad vial, la limpieza urbana y la equidad política, pues tan solo en la CDMX se generaron de 25 mil a 30 mil toneladas de basura en los pasados comicios.

Víctor Hugo Romo lamentó que en las pasadas elecciones la basura electoral dejó un impacto negativo en la Ciudad de México, pues miles de postes, semáforos y puentes fueron invadidos por pendones y mantas de distintos candidatos a la jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales y federales.

Este “atascadero visual”, dijo, no sólo afectó la estética urbana de la capital, si no que también pone en riesgo la seguridad vial, ya que se obstruye señales de tránsito y generó desigualdad en la visibilidad política; tal y como sucedió con Movimiento Ciudadano, que –en la CDMX– optó por no colocar pendones en el mobiliario urbano.

“Es momento de transitar a una Ciudad de México donde las campañas se midan por la calidad de sus propuestas, no por la cantidad de propaganda desplegada en las calles”. — Víctor Hugo Romo

CDMX sigue tapizada de basura electoral; autoridades y partidos políticos incumplen retiro Hasta el momento se ha contabilizado el retiro de 45 toneladas en solo seis alcaldías. Foto: Leonardo Lugo V

¿Qué contempla la ‘Ley de Anti Basura Electoral’?

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales: Reforma del Artículo 403 para prohibir la propaganda en mobiliario urbano sin autorización.

Reforma del Artículo 403 para prohibir la propaganda en mobiliario urbano sin autorización. Ley de Cultura Cívica: Incorporación de sanciones para el uso indebido del espacio público.

Incorporación de sanciones para el uso indebido del espacio público. Ley de Publicidad Exterior: Adición del Artículo 15 Bis para regular estrictamente la publicidad electoral en espacios públicos.

Víctor Hugo Romo reiteró que con estas reformas, se busca mantener una ciudad más limpia y visualmente armónica, mejorar la seguridad vial al eliminar obstáculos visuales y garantizar una competencia electoral justa y responsable.

También indicó que la “Ley de Protección Visual y Orden Urbano” es un paso firme hacia una capital más ordenada, ecológica y democrática, reafirmando el compromiso de los legisladores con el bienestar de la ciudadanía y la protección del espacio público.