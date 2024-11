¿Vas tarde? Así va el funcionamiento del Metro este miércoles 27 de noviembre

Este miércoles 27 de noviembre se ha reportado que la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) no tuvo servicio por algunos minutos debido a la descompostura de un tren.

Varios pasajeros del Metro tuvieron complicaciones en el traslado dentro de la Línea 7 debido a que no hubo servicio, por lo que solicitaron que las autoridades especificaran la situación.

“Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en Línea 7, después de realizar revisión a un tren, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresa”, informó el Metro.

Tras el retiro de una unidad, el Metro informó que la marcha de los trenes en la Línea 7 se va a normalizar debido a que van a agilizar el acceso, y que los vagones estarán trabajando con normalidad.

Línea 3 del Metro está colapsada

La mañana de este miércoles 27 de noviembre se ha informado a través de los canales oficiales del Metro que la Línea 3 que va de Indios Verdes-Universidad “presenta alta afluencia”, por lo que los pasajeros están teniendo problemas para abordar los trenes.

Algunos usuarios han mencionado que los trenes no están circulando por la línea, por lo que el tiempo de espera para abordar las unidades sobrepasa los diez minutos, tiempo que supera los “seis minutos de espera” que informa el Metro en su cuenta de X.

“Más de 10 minutos atrapado en la L3, entre CU y Copilco. ¿Qué tiene que ver la afluencia con la torpeza de quienes controlan el metro?”, aseguró un usuario que se encuentra dentro de las estaciones de la Línea 3.

¿Cómo van las demás líneas del Metro?

Por la mañana de este miércoles 27 de noviembre se reportaron algunas inconsistencias dentro de la Línea B debido a que los ciudadanos mencionaron que no había “buen servicio” y aunque no se presentaba “alta afluencia”, los trenes no circulan con rapidez.

En las otras líneas del Metro no se han reportado severos retrasos en el avance de los trenes, pero las líneas en las que se registra mayor demanda de pasajeros son: Línea 2, Línea 3, Línea 5, Línea 7, Línea 8, Línea 9, Línea A, Línea B y Línea 12.