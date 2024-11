70% de locatarios en mercados de la Cuauhtémoc son mujeres, resalta Alessandra Rojo de la Vega

Siete de cada diez locatarios en los mercados de la alcaldía Cuauhtémoc son mujeres, resaltó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante la jornada ‘Libres y sin miedo’ como parte del ‘Mes Naranja en tu Alcaldía’ y los 16 Días De Activismo, actividad en la que las locatarias recibieron charlas y talleres para aprender a identificar situaciones de riesgo y fortalecer habilidades.

La mandataria local compartió que existen cifras alarmantes en la capital, pues expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aseguró que el 70.% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia y el 76.2 de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión, por lo que reiteró que la jornada ‘Libres y sin miedo’ seguirá implementandose en la demarcación.

“Son mujeres las que representan el 70% de los locatarios de nuestros 39 mercados y seguramente todos los días se enfrentan a esta violencia, que hoy estamos visibilizando. Muchas veces en silencio, pero siempre con esta fuerza que caracteriza a las mujeres mexicanas”, comentó.

“Si me preguntan a mí, no conozco a una sola mujer que no haya sido violentada. Es gravísimo lo que vivimos, por eso buscamos ser una alcaldía feminista: la más feminista que ha tenido la historia de nuestro país”.

— Alessandra Rojo de la Vega