CDMX ofrecerá vacunas contra el covid-19 y la influenza de forma gratuita durante la temporada de invierno

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio inicio al programa “La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija”, en la alcaldía Iztapalapa, el cual tiene como objetivo garantizar el bienestar de los habitantes de la capital durante la temporada de invierno, a través de servicios de salud gratuitos, programas sociales y más.

La mandataria capitalina recalcó que uno de los ejes centrales de su gestión no solo es prevenir enfermedades, sino también producir salud entre la población, pues “significa que tengamos vacunas aquí, a la puerta de la casa; y por eso agradezco a la Marina: Gracias Capitán por traernos vacunas contra el Covid y contra la influenza.”

“Me da gusto que arranquemos este gran programa, necesario, se llama: ‘La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija’, porque estamos construyendo un gobierno que cuide a la población, y en época de frío hemos echado a andar este programa, que no solo se trata de distribuir cobijas, no; se trata de echar a andar un gran programa de salud preventiva para que no nos enfermemos en esta temporada de frío, eso es más importante”.

— Clara Brugada