Alessandra Rojo de la Vega denuncia irregularidades de administraciones pasadas de la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega denunció irregularidades en las administraciones de los últimos 12 años, de las que fueron parte Sandra Cuevas, Néstor Núñez y Ricardo Monreal, que, de acuerdo con varios documentos, hicieron perder a la demarcación –en total– más de 350 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la mandataria local adelantó que inmediatamente presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra quienes resulten responsables, sin embargo, no dios nombres de alcaldes que estuvieron al frente de la alcaldía Cuauhtémoc durante los últimos dos sexenios.

Alessandra Rojo de la Vega inició con las irregularidades en las obras, pues expuso que entre 2021 y 2023, la alcaldía Cuauhtémoc adjudicó directamente 111 de 183 obras contratadas, el 60.65% del total, práctica que debería ser la excepción y no la norma. Estas contrataciones, por un monto acumulado superior a 424 millones de pesos, incluyeron proveedores no inscritos en el padrón, sobrecostos y proyectos que no cumplieron los cronogramas de ejecución.

En 2023, las adjudicaciones directas alcanzaron su punto más alto, con 47 contratos por 288 millones de pesos, una práctica recurrente que, dijo, deberá ser investigada a fondo por las autoridades de control y fiscalización para deslindar responsabilidades.

También se detectó 20 plazas laborales ocupadas por ‘aviadores’ (empleados que cobraban sin asistir a trabajar) además de 36 personas asignadas a áreas distintas sin registro oficial. Estas irregularidades, arrastradas de gestiones pasadas, generaron un desfalco anual de más de 2.3 millones de pesos en perjuicio de los vecinos de la demarcación.

Otro de los hallazgos es una suma de 2.3 millones de pesos en deudas por infracciones al reglamento de tránsito, incluyendo un vehículo con 75 multas registradas. Además, los gobiernos anteriores dejaron más de 1.3 millones de pesos en multas por incumplir con la verificación ambiental de más de 300 vehículos, agravando las contingencias ambientales en la demarcación.

La administración de Sandra Cuevas también dejó un pasivo laboral de 68 millones de pesos debido a la inacción en juicios laborales. Según la Dirección General Jurídica, 9 de cada 10 expedientes de litigio fueron perdidos por falta de seguimiento, incluyendo cuatro litigios civiles que costaron 6 millones de pesos. “Nos preguntamos si fue por incapacidad o corrupción, pero lo cierto es que los vecinos de la Cuauhtémoc están pagando las consecuencias”.

Alessandra Rojo de la Vega agregó que el programa ‘Farmacia Hasta tu Casa’, diseñado para llevar medicamentos a vecinos estuvo plagado de irregularidades, pues con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos –reducido luego a 9 millones– de los cuales sólo 200 de los 5 mil 800 beneficiarios reportados vivían en la Cuauhtémoc.

Este programa, expuso, de igual forma cuenta con algunos contratos paralelos y manejo opaco de recursos apuntan a un posible desfalco de 10 millones de pesos. En este sentido, la alcaldesa aseguró que buscará anular el contrato y diseñar un programa transparente que beneficie directamente a la población.

Añadió que durante 2023 y 2024, los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc no recibieron equipo básico de protección, como calzado operativo o impermeables, dejando al personal sin herramientas para realizar su labor. Esta omisión implicó que 12 millones de pesos asignados para estos materiales no fueran ejercidos, perpetuando condiciones laborales precarias.

El uso irregular de espacios públicos marcó los años anteriores en la administración pública de la demarcación. Tal es el caso de la carpa de la exposición ‘Van Gogh’, por la cual una empresa debía pagar 7 millones de pesos que nunca llegaron a las arcas públicas. Otros convenios irregulares también entregaron el Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón y otros espacios a particulares, violando la ley de espectáculos y subvaluando los inmuebles. “La cultura no se vende, se defiende”.

Alessandra Rojo de la Vega señaló que más de 12 mil piezas de insumos médicos, incluidos 11 mil 601 cubrebocas, fueron abandonados y dañados en bodegas de la alcaldía durante la pandemia del covid-19. Este descuido representó una pérdida económica de 240 mil pesos.