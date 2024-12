¿Por qué Donald Trump va a ser el salvador de México? Esto dice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente ha puesto a temblar, nuevamente, a sus seguidores tras una nueva predicción que va en torno a la gestión de Donald Trump en la silla presidencial de los Estados Unidos (EE. UU.), en la que, según la pitonisa, buscará quedarse sentado por más de cuatro años.

La vidente asegura que Trump va a ser el nuevo dictador del mundo ya que sus intenciones son quedarse como el presidente de los Estados Unidos por el mayor tiempo posible, eso significa que desafiará las leyes de ese país para asumir más años de mandato.

“Donald Trump llegó arrasando en las elecciones, todos lo quieren, y buscan que se quede en el poder, será el nuevo dictador, será el personaje que quedará en el gobierno más de cuatro años”, predijo Mhoni Vidente.

Las nuevas palabras de la tarotista cubana han hecho que los mexicanos se pregunten si el hecho que Donald Trump esté tanto tiempo en el poder hará que la fricción entre nuestro país y el de Estados Unidos aumenten, a lo que la pitonisa responde con claridad.

Estos son las 5 cosas que harán a Donald Trump el salvador de México

La pitonisa cubana menciona que Donald Trump ve a México como un país aliado, por lo que no ve que se vayan a imponer aranceles que afecten la economía, además de que asegura que en la gestión del empresario amante de las hamburguesas, se hará una nueva ley de migración.

Nueva ley de migración: Dará papeles a los mexicanos “buenos” en Estados Unidos Acabará con el narcotráfico en México Acabará con el mercado asiático en México No habrá aranceles Estados Unidos y México se harán pueblos hermanos

Mhoni Vidente mencionó que Donald Trump no atacará a México, pero aseguró que al menos un millón de personas será deportadas debido a su “mal comportamiento” por lo que la pitonisa les dijo a sus seguidores que si no están haciendo malas cosas en EE. UU. no les pasará nada.