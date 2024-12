Hoy no circula para la CDMX y el Edomex para este 6 de diciembre

Este viernes 6 de diciembre de 2024, el programa Hoy no circula restringe la circulación de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México, con el fin de reducir la contaminación en la zona del Valle de México.

De acuerdo con dichas disposiciones, los autos con engomado azul, así como aquellos con placas terminadas en 9 y 0, no podrán circular durante el día. La restricción se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán tomar precauciones para evitar sanciones económicas.

Además de los autos con engomado azul y placas 9 y 0, el programa también afecta a vehículos con holograma de verificación 1 y 2. Esta medida busca contribuir a la mejora de la calidad del aire en la región, especialmente en la temporada de frío, cuando los niveles de contaminación suelen aumentar. Por tal motivo, las autoridades hacen un llamado a la población a respetar el programa para evitar multas y contribuir a la salud pública.

¿Qué vehículos están exentos?

Sin embargo, no todos los vehículos están sujetos a las restricciones del Hoy no circula. Quedan exentos los automóviles con holograma 00 y 0, los autos eléctricos e híbridos, así como los vehículos híbridos I y II. Además, las motocicletas, los taxis, el transporte público y el transporte de carga no tienen restricciones bajo este programa. También se considera exento a los vehículos que pertenezcan a trabajadores del sector salud, siempre y cuando cuenten con un tarjetón autorizado.

¿Qué pasa con el Estado de México?

El Hoy no circula se implementa en una amplia zona del Valle de México, que no sólo incluye la Ciudad de México, sino también varios municipios del Estado de México.

Entre los municipios afectados por la medida se encuentran:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Es importante tener en cuenta que la restricción está en vigor de lunes a sábado, por lo que los conductores deben consultar regularmente el calendario para estar informados sobre las restricciones de circulación.

Este programa, que es parte de las acciones implementadas para reducir la contaminación en la región, continúa siendo una herramienta clave en la lucha por mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes del Valle de México.