Sara Aldrete, la ‘Narcosatánica’, cumple sentencia en penal de Tepepan con sus 32 gatos

Sara Aldrete, conocida también como la ‘Narcosatánica’ o la ‘Madrina’, cumple su sentencia en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, junto a sus 32 gatos, a quienes los cuida como si fueran sus hijos, y es que la interna tiene felinos por distintas zonas del penal, áreas a las que bautizó con nombres de colonias de la Ciudad de México.

Sara Aldrete actualmente tiene 59 años de edad, fue condenada a 62 años de prisión por inhumación, exhumación, profanación de cadáveres y por el homicidio de al menos 13 personas, luego de una reducción en su sentencia a 50 años, buscó un beneficio de liberación anticipada pero le fue rechazado.

En un recorrido, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso CDMX, Rebeca Peralta, relató que Sara Aldrete es una mujer que trata de realizar varias actividades para mantenerse ocupada, como coser ropa interior para dama, aunque su mejor pasatiempo es visitar a sus gatos y darles de comer.

“Los gatos están regados por diferentes lugares del penal, los cuida mucho, son parte de ella. Los espacios en donde están les pone nombres de colonias, recorrimos juntas esos lugares y me dice ‘mira, ahí están los fifis, y esa zona es la Narvarte’, así tiene otras como la Del Valle y una donde están los ‘rudos’ que se llama Tepito”, contó.

“Yo no juzgo sus delitos, no cuestiono su culpabilidad o su inocencia, lo que me interesa es que en las prisiones exista un proceso de reinserción social efectivo, que se respeten sus derechos humanos, ellas también son parte de la sociedad y algún día recobrarán su libertad y quiero que sea en las mejores condiciones”.

— Rebeca Peralta