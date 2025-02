Europeos no descartan enviar fuerzas militares de paz a Ucrania

Líderes europeos acuden a una reunión de emergencia en París sobre la defensa de Europa, en el marco de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, que prevé una cumbre ruso-estadounidense sobre la paz en Ucrania.Varios líderes europeos se reúnen este lunes (17.02) en una cumbre informal en París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para tratar sobre la seguridad y la defensa del continente, y sobre su papel en futuras negociaciones para dar fin a la guerra en Ucrania.

Suecia, no descarta tropas de paz

"Debemos negociar primero una paz justa y duradera que respete el derecho internacional y a Ucrania y que asegure ante todo que Rusia no se pueda retirar, formar nuevas fuerzas y atacar a Ucrania o a otro país en unos años. Cuando haya paz, debe mantenerse y ahí nuestro Gobierno no excluye nada", declaró la ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, a la emisora pública Radio de Suecia.

"Europa va a jugar un papel central en mantener la paz que eventualmente se pueda negociar y debemos estar sentados en la mesa (de negociaciones)", afirmó la titular antes de la reunión en París. Stenergard no excluye que su país pueda enviar un contingente militar de paz a Ucrania para contribuir a las garantías de seguridad en ese país.

Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, dispuestos

Las declaraciones de Stenergard siguieron a las del primer ministro británico, Keir Starmer, quien afirmó que el Reino Unido y los países europeos afrontan un "desafío generacional cuando se trata de la seguridad nacional" y que es necesario "hacer más" Starmer dijo estar dispuesto a desplazar tropas británicas a Ucrania para contribuir a las garantías de seguridad en el país del este de Europa.

También el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, confirmó durante la Conferencia de Seguridad de Múnich del pasado fin de semana que Países Bajos está dispuesto a participar en una misión de mantenimiento de la paz en Ucrania, si se alcanza finalmente un acuerdo con Rusia. "Entendemos que, como Europa, tenemos una responsabilidad aquí", señaló.

"A partir del momento en el que Rusia firme un acuerdo de paz y reconozca que una fuerza internacional venga a asegurar la situación, no me parece problemático que Bélgica participe. Como lo hemos hecho en Kosovo. Ya tenemos tropas estacionadas en Rumanía. Podríamos avanzarlas unos cientos de kilómetros", declaró, por su parte, el ministro belga de Defensa, Theo Francken, al periódico flamenco De Tijd.

Alemania, es "prematuro"

Por su parte, el Gobierno de Alemania consideró, en una rueda de prensa en Berlín, que hablar de que soldados alemanes participen en una misión militar de paz es algo, "por el momento, prematuro".

"Tenemos que esperar si se da, y cómo, una paz para los ucranianos. Entonces se podría hablar de las condiciones, y ocuparnos de cómo se puede diseñar", planteó la portavoz del Ejecutivo, Christiane Hoffmann.

Polonia no lo tiene previsto

"Polonia está decidida a cooperar en cuestiones de seguridad, en Ucrania y en la guerra ruso-ucraniana, con la Unión Europea, los aliados europeos, incluyendo a Gran Bretaña y a Noruega y, por supuesto, sobre todo, con los Estados Unidos", declaró el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Sin embargo, Polonia "no tiene previsto enviar soldados polacos a Ucrania", aseguró Tusk antes de partir a París, en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto de Varsovia.

Previamente, Radosław Sikorski, ministro de Exteriores polaco, abogó por establecer algún tipo de organismo dentro de la Unión Europea (UE) enfocado en la defensa, "incluyendo subsidios para la industria militar y un aumento de la capacidad de producción, además de una fuerza de la UE digna de ese nombre".

El jefe de la diplomacia polaca añadió que mandar tropas polacas en Ucrania "no era una posibilidad, porque el deber de Polonia con la OTAN es proteger el flanco oriental, es decir, su propio territorio".

Reunión en París y reunión en Riad

El contexto de esta reunión de líderes europeos en París, está marcado por la próxima reunión en Riad, la capital de Arabia Saudí, para normalizar las relaciones entre EE. UU. y Rusia, así como preparar una cumbre ruso-estadounidense sobre la paz en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que podría reunirse "muy pronto" con su homólogo estadoundiense, Vladimir Putin, y el Kremlin señaló este lunes que una reunión está prevista el martes en Riad, entre altos funcionarios rusos y estadounidenses.

La cita, confirmada por Estados Unidos, buscará "restablecer" las relaciones entre Moscú y Washington y abordar "posibles negociaciones sobre Ucrania", dijo la presidencia rusa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, entretanto, declaró este lunes desde Emiratos Árabes Unidos que no ha sido informado de la reunión que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, mantiene en hoy en Arabia Saudí con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y adelantó que Ucrania "no reconocerá" ningún resultado fruto de un encuentro sobre su futuro que no incluya representación del país.

rml (efe, afp)