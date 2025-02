Alessandra Rojo de la Vega implementa nuevo Plan Estratégico de Patrullaje en Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega implementó un nuevo Plan Estratégico de Patrullaje en la alcaldía Cuauhtémoc con la puesta en marcha de 53 nuevas unidades de seguridad y emergencia, que fortalecerá la vigilancia en toda la demarcación.

Con una inversión de 28.7 millones de pesos, la alcaldía incrementó en un 60% los recursos destinados a seguridad, pues 14 patrullas, 28 motopatrullas, 6 motocicletas de Protección Civil, 4 unidades de primer contacto y una ambulancia se adhirieron a la estrategia Blindar Cuauhtémoc.

Este nuevo modelo de seguridad está basado en inteligencia operativa, análisis de datos y reportes ciudadanos, con patrullaje focalizado en colonias de mayor incidencia delictiva, rutas estratégicas en zonas comerciales y escolares, y cobertura total 24/7. Además, la estrategia será evaluada cada 15 días para realizar ajustes y mejorar su efectividad.

“Hoy arrancamos con fuerza y con decisión y estrategia una de las acciones más importantes para garantizar la seguridad de nuestra alcaldía, el plan estratégico de patrullaje, una pieza clave dentro del programa Blindar Cuauhtémoc y dentro de nuestro eje Cuauhtémoc Construye Paz. Desde el primer día de esta administración hicimos una promesa, devolverle la paz a nuestras calles, proteger a nuestras familias y enfrentar el miedo con determinación”. — Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega refrendó el compromiso de su administración con la Policía Auxiliar y los elementos de Protección Civil, ya que “no están solas ni solos, no están desprotegidos. Aquí se respalda a quienes defienden la ley; a los delincuentes, a quienes intentan sembrar miedo, les digo fuerte y claro: se les acabó la Cuauhtémoc sin consecuencias”.

También hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar la denuncia y recuperar la confianza en las autoridades: “no más extorsión, no más impunidad, no más miedo. Aquí la justicia no se pide, se exige y se garantiza”.