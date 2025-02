¿Héroe anónimo? La hipótesis del video filtrado que incrimina a Milei por criptofraude

Después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, se retractara de promocionar una criptomoneda en X y después de su entrevista con el periodista Jonatan Viale, un héroe anónimo reveló en las redes sociales un fragmento borrado de la misma conversación acerca del presunto criptofraude.

¿Encubren criptofraude de Milei?

Milei decidió apoyar al nuevo proyecto de KIP Control y a la criptomoneda que crearon, llamada $Libra. A través un mensaje personal en X, el presidente argentino promovió el impulso de las inversiones a través de la nueva criptomoneda. Sin embargo, horas después se retractó tras los repentinos reportes de pérdidas financieras.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, aclaró.

Después de las numerosas quejas y reportes, el periodista argentino Jonatan Viales entrevistó a Javier Milei en vivo, quien intentó defenderse de las pérdidas por $Libra, realizando comparaciones con ir al casino y perder dinero.

Sin embargo, durante la entrevista de 40 minutos, el asesor del presidente Santiago Caputo interrumpió al entrevistador por sus preguntas sobre la criptomoneda y eliminaron ese fragmento en el canal de televisión TN. Sin embargo, dicho fragmente fue posteriormente difundido en las redes sociales.

“Es un tema en el que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo preguntó (...) Yo entiendo, me doy cuenta que puede entrar en un quilombo judicial”, expresó el periodista, al ser interrumpido por la intervención de Caputo y al intentar retomar la entrevista.

Después del tenso momento, los internautas inmediatamente señalaron el presunto encubrimiento en las declaraciones del presidente, la manipulación del video televisado y las miles de quejas pendientes de las personas que perdieron dinero.