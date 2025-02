¿Por qué Inés Gómez Mont es una prófuga de la justicia desde hace cuatro años?

La polémica detrás de Inés Gómez Mont nuevamente despertó después de que su nombre reapareciera en el programa Ventaneando tras el fallecimiento de Daniel Bisogno. En redes sociales, los usuarios recordaron los presuntos delitos en los cuales fue investigada y que podrían ser la causa de su desaparición en los últimos cuatro años.

La historia detrás de Inés Gómez Mont

La famosa conductora mexicana fue acusada, desde el mes de septiembre del 2021, por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a una presunta malversación de fondos públicos y lavado de dinero, a través de ciertos contratos con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias.

“Las autoridades me acusan de haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Estos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, escribió en comunicado en su cuenta de Instagram

En el mes de octubre de 2021, debido a que las autoridades desconocían el paradero de la conductora y de su esposo, Víctor Álvarez Puga, la agencia internacional de policía Interpol emitió una ficha roja de búsqueda, lo cual fue solicitado por la Fiscalía dirigida, en aquel entonces, por Alejandro Gertz Manero.

Después de las acusaciones, en enero del 2022 se emitieron las órdenes de aprehensión contra ella y su esposo, incluyendo a cinco personas y siete empresas. Sin embargo, después de estos hechos, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga escaparon del país.

Esto causó polémica en redes sociales tras sus últimas defensas sobre el caso en el mes de enero de 2023. Tras haber desaparecido de la escena pública durante cuatro años, la conductora de Ventaneando Paty Chapoy comunicó en vivo que recibió un mensaje de Gómez Mont.